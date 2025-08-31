Μία τσάντα από ακριβό βελούδο, κεντημένη με διάφορα σχήματα στο μπροστινό της μέρος. Θυμίζει πραγματικό κόσμημα. Φέρει την υπογραφή του οίκου Etro. Το κροκό δέρμα πάλι σε χρώμα μελιτζανί είναι από πανάκριβο κροκό και αποτελεί δημιουργία του οίκου Ferragamo.

Μπότες ψηλές του Balmain που μοιάζουν να κάνουν πτυχές πάνω στο δέρμα το οποίο θυμίζει μετάξι. Παλτό, φορέματα, επίσης του Balmain μέχρι τα γούνινα γιλέκα της Ann Demeulemeester είναι όλα στο χρώμα της… ταπεινής μελιτζάνας. Οι διάσημοι σχεδιαστές μόδας, οι κορυφαίοι οίκοι, όλοι αγάπησαν ξαφνικά το χρώμα του λαοφιλούς οπωροκηπευτικού.

Τα brands Prada και Miu Miu με κομψότατα παντελόνια και ζακέτες με φερμουάρ, ο Burberry, η Schiaparelli, o Christopher Kane, η Dries Van Noten, το Emporio Armani (ωραιότατα βελούδινα κοστούμια), ο Hermes, η Izabel Marant, η Max Mara, o Moschino, o Saint Laurent, o Valentino (τέλεια τα φορέματα αλλά και το παπούτσι με τον φιόγκο) όλοι «ζωγραφίζουν» τις πρωινές,απογευματινές και βραδινές τους δημιουργίες στο χρώμα της μελιτζάνας. Ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ, όλα μελιτζανί. Ενα χρώμα που ταιριάζει στον χειμώνα, είναι ζεστό, εντυπωσιακό, μοιάζει ακριβό έστω και αν το έχετε αγοράσει από τις μεγάλες, γνωστές οικονομικές αλυσίδες. Το μελιτζανί είναι σίγουρα γοητευτικό! Προτιμήστε το και για τα ηλιόλουστα πρωινά και τις κρύες νύχτες του χειμώνα…