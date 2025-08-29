Μια περιήγηση στη Διαύγεια σκόνταψε χθες πάνω σε είδηση περί της ενίσχυσης του Μεγάρου Μαξίμου. Κατέγραψα, συγκεκριμένα, πως ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση έναντι του σεμνού (όντως) ποσού των 25.000 ευρώ «η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αρτιότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και της προόδου των κεντρικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με σκοπό την εισήγηση προτάσεων αποτελεσματικότερης λειτουργίας» σε μια νεοσύστατη ελβετική εταιρεία ονόματι Golden Gate Partners Sàrl, η οποία, όπως βλέπει κανείς στο ελβετικό ΓΕΜΗ, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο με κεφάλαιο 20.000 ελβετικών φράγκων (λίγο λιγότερο από 22.000 ευρώ δηλαδή) και έχει ως διαχειριστή και μοναδικό εταίρο της έναν Ελληνα, τον Ξενοφώντα Μαρτίνη. Η μόνη πληροφορία που κατάφερα να εντοπίσω είναι ότι υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Πρωτοβουλίας Κάππα», με αίτημα την προστασία και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων το μακρινό 2011, την οποία συνυπογράφουν και πρόσωπα από τον πανεπιστημιακό χώρο (τότε) που αργότερα απέκτησαν και πολιτικές θέσεις. Είθε να ενισχύσει, λοιπόν, τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στη νέα σεζόν, διότι ένα φρεσκάρισμα μοιάζει να το χρειάζεται τελευταία. Εννοείται πως όταν μάθω περισσότερα για τους ελβετικούς συμβουλευτικούς δρόμους, θα επανέλθω…

Κινητοποίηση για τον Ιμάμογλου

Κρατώντας πλακάτ που έγραφε «Απελευθερώστε τον Ιμάμογλου», ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με συναδέλφους του από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ και της Βουδαπέστης, έφτασαν μέχρι τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Οι δήμαρχοι έκαναν την κίνηση αυτή προκειμένου να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια. Αξίζει να σημειωθεί πως την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες. Με ανάρτησή του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας». Διότι, εδώ που τα λέμε, είναι κακός οιωνός για τη δημοκρατία το ότι έχει φυλακιστεί ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας και στη διεθνή κοινότητα μοιάζει να μην ασχολείται κανείς.

Πράκτωρ Θου-Βου α λα κυπριακά

Μια καταπληκτική ιστορία εξελίσσεται αυτές τις μέρες στην Κύπρο, εμπλέκοντας την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών με το πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν θυμίζει κλασικές ταινίες με πράκτορες, εκτός και εάν μιλάμε για το «Φανερός Πράκτωρ 000», του Θανάση Βέγγου. Όπως μου αφηγήθηκε κι ο ανταποκριτής μας, Κωστής Κωνσταντίνου, η ιστορία ξεκίνησε όταν δυο γυναίκες βρέθηκαν να τσακώνονται για πολιτικά στο Facebook και, κάποια στιγμή, η μία είπε στην άλλη να μαζευτεί διότι θα της βγάλει τα άπλυτα στη φόρα. Η μια έψαξε, λοιπόν, κι είδε ότι η άλλη ήταν αστυνομικός και, κατά τα λεγόμενά της, υποστηρικτής της κυβέρνησης. Ενώ, μιας κι είναι μικρός ο τόπος, έμαθε επίσης ότι ήταν αποσπασμένη στην ΚΥΠ. Με αυτές τις πληροφορίες ανά χείρας έσπευσε σε βουλευτίνα της αντιπολίτευσης κι εκείνη, με τη σειρά της, έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κυπριακής Βουλής, με όλες τις λεπτομέρειες. Έλα όμως που η αποκάλυψη στοιχείων για προσωπικό της ΚΥΠ είναι ποινικό αδίκημα. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ποινικός Κώδικας, δεν μετριάζεται λόγω άλλων περιστάσεων ή νομοθεσιών. Κι έτσι άρχισαν νέοι καβγάδες στο νησί.

Απαντήσεις για τη Novartis

Απαντήσεις σχετικά με το σκάνδαλο Novartis και τους ισχυρισμούς της πρώην προστατευόμενης μάρτυρος, Μαρίας Μαραγγέλη, στη δίκη της, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή διάλογο που είχε με τον Γιώργο Κύρτσο στα social media. Ο υπουργός Yγείας υποστήριξε ότι «οι καταθέσεις τους στις ΗΠΑ και εδώ δεν είναι ίδιες» και ότι στις αμερικανικές Αρχές δεν ενέπλεξαν πολιτικά πρόσωπα «ενώ εδώ, προφανώς για να μην τους κυνηγήσει η τότε κυβέρνηση, είπαν όλα αυτά για τους πολιτικούς, υπό την προστασία της ανωνυμίας που τους είχε δώσει παρανόμως τότε η κ. Τουλουπάκη». Ειδικά για τη Μαραγγέλη απάντησε, επίσης, επικαλούμενος στοιχεία που υποστηρίζει πως έχει στην κατοχή του, ότι «έχει υποπέσει σε επιπλέον σοβαρά αδικήματα, καθώς εισέπραξε από τις ΗΠΑ σχεδόν 24.000.000 δολάρια τα οποία δεν δήλωσε στις ελληνικές Αρχές, ώστε να φορολογηθεί για αυτά εδώ. Τα έβαλε σε λογαριασμό στην Ελβετία και μετά τα μετέφερε στη Μάλτα». Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αποζημίωσης που κατέβαλε η Novartis Hellas στις ΗΠΑ, ο Γεωργιάδης απάντησε ότι η εταιρεία εκτίμησε ότι «αυτό της κοστίζει πολύ λιγότερο από μία σύγκρουση». Κι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινήθηκε δικαστικά κατά της Novartis όπως κι ο ίδιος προσωπικά.