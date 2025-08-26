Ο Νουσρέτ Γιλμάζ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και την σύζυγό του Ντιλέκ Ιμάμογλου, συνελήφθη στην Τραπεζούντα με την κατηγορία της «διευκόλυνσης δωροδοκίας».

Ο δικηγόρος Νουσρέτ Γιλμάζ φέρεται να συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Ο Γιλμάζ μεταφέρεται από την Τραπεζούντα στην Κωνσταντινούπολη υπό αστυνομική συνοδεία.

Συνελήφθη επίσης ο δικηγόρος του Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, ο οποίος είχε προηγουμένως κληθεί να καταθέσει.