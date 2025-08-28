Νάρκες για το μέλλον

Μια χαρά το πάει η κυβέρνηση σε σχέση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Στη «γραμμή» Μητσοτάκη, που σιχαίνεται τον Ανδρουλάκη περισσότερο κι από τις χειρότερες αμαρτίες του, τον υβρίζουν (όπως και τον συκοφαντούν) οι πάντες, προεξάρχοντος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος βέβαια, εντολές εκτελεί – his master voice είναι. Εγώ μια παρατήρηση έχω να κάνω ως προς αυτό: άντε, πες ότι ο πρόεδρος Κυριάκος έχει τους λόγους του, που υβρίζει σκαιότατα και χωρίς «φίλτρα» τον Ανδρουλάκη. Διότι ο Ανδρουλάκης με τον πανικό που έκανε για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το Predator, και τις αποδείξεις που παρουσίασε, ότι όλο αυτό ήταν εν γνώσει του Μεγάρου Μαξίμου, «γκριζάρισε» σημαντικά την εικόνα του Πρωθυπουργού εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος. Από νεοφιλελεύθερο, μεταρρυθμιστή πρωθυπουργό, η Ευρώπη τον κατέταξε στον σωρό, μαζί με τον Όρμπαν και τους υπόλοιπους ομοϊδεάτες του ούγγρου πρωθυπουργού, ευρωπαίους πολιτικούς.

Γιατί να τον αγαπάει τον Ανδρουλάκη; Δεν τον αγαπάει, δεν τον συμπαθεί, και δεν πρόκειται ποτέ να τον συμπαθήσει. Αλλά οι υπόλοιποι; Αν όπως όλα δείχνουν στις εκλογές που έρχονται η αυτοδυναμία θα είναι όνειρο απατηλό, και η ΝουΔου θα εξαναγκαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, δεν καταλαβαίνουν ότι υβρίζοντας τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ στην ουσία ναρκοθετούν τις προοπτικές συνεργασίας και το δικό τους μέλλον;

Κυβέρνηση συνεργασίας των δύο κομμάτων, με Κυριάκο πρωθυπουργό, δεν παίζει!

Αναγνώριση της Γενοκτονίας

Για όσους εξ υμών και ημών έχουν ανέβει στα κεραμίδια με τα όσα κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, και ζητούν από το να διακόψουμε κάθε σχέση με το Ισραήλ μέχρι να κάνουμε απόβαση στην Παλαιστίνη για την απελευθέρωσή της από την ισραηλινή κατοχή, υπάρχει κάτι που θα βγάλει πολλούς από τη βολική θέση που έχουν επιλέξει στο πρόβλημα. Πολιτικούς και πολίτες. Γιατί το εύκολο είναι να δηλώσεις ότι καταδικάζεις το Ισραήλ ή να βγάζεις τάγματα «πολιτικά ορθών» στους δρόμους να προπηλακίζουν ισραηλινούς τουρίστες ή να γεμίζουν τους δρόμους με συνθήματα κατά των Εβραίων. Ο Νετανιάχου, ναι, ο σφαγέας Νετανιάχου, αναγνώρισε την εθνοκάθαρση εις βάρος Ελλήνων και Αρμενίων, από τους Τούρκους. Την αναγνώρισε, ευθέως και χωρίς αναστολές. Και δεν το έκανε επειδή μας αγάπησε ξαφνικά ή γιατί ο Μητσοτάκης είναι φίλος του. Αλλά γιατί ηγείται ενός λαού, που κατηγορείται για το ίδιο πράγμα, εθνοκάθαρση και γενοκτονία, εκ μέρους των Τούρκων, ενώ βίωσε το φρικαλέο Ολοκαύτωμα, την εποχή που η Τουρκία υποδυόταν με επιτυχία τον «επιτήδειο ουδέτερο». Για να εξηγούμαστε δηλαδή…

Αυτή είναι η πραγματικότητα

Επίσης, επειδή με ξέρετε πια τι επίμονος τύπος είμαι, έψαξα αρκετά χθες στο Διαδίκτυο, να βρω κάπου μια αντίστοιχη καταδίκη της τουρκικής σφαγής των Ελλήνων και των Αρμενίων από πλευράς, όχι μόνον της Χαμάς, αλλά και της επίσημης εκπροσώπησης των Παλαιστινίων. Αναζήτησα με επιμονή μια κάποια δήλωση, και δεν βρήκα κάτι. Μπορεί και να μου διέφυγε, αλλά αν υπάρχει, πολύ θα ήθελα να την ξέρω. Ομως κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει υπάρξει ποτέ μια σαφής καταδίκη της Τουρκίας εκ μέρους των Παλαιστινίων. Και δεν έχει υπάρξει, διότι οι Παλαιστίνιοι θεωρούν την Τουρκία ως τον προστάτη άγγελό τους. Ηταν δυνατόν ποτέ να αναγνώριζαν την εθνοκάθαρση εις βάρος των μειονοτήτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας; Οχι!

Αρα, επανέρχομαι: καλά να ψέγουμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του, τον Νετανιάχου, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κι αυτά. Επίσης θεμιτή και η διεθνιστική ή ανθρωπιστική αλληλεγγύη στο δράμα των Παλαιστινίων. Ομως κανείς εξ όλων αυτών που διαμαρτύρονται στην Ελλάδα (σε ένα διάλειμμα των καλοκαιρινών διακοπών τους…) ή επιχειρούν ακτιβισμούς εκ του ασφαλούς, δεν θα ζήσει ποτέ εκεί κάτω. Εδώ θα ζει, και θα έχει την Τουρκία απέναντι. Συγγνώμη κιόλας που γίνομαι τόσο κυνικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα…

Η συγκέντρωση της… Καρυστιανού

Το βλέπω να επιβεβαιώνομαι όπου να ‘ναι, με την πρόβλεψη που είχα διατυπώσει προ μηνών για τις πολιτικές βλέψεις της κυρίας Καρυστιανού. Ακούστε τι πληροφορήθηκα, από πηγή η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η «πρόεδρος» Καρυστινού λοιπόν, προ ημερών, αιτήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα (ειρήσθω εν παρόδω, την ώρα που λογικά θα ξεκινάει η ομιλία Μητσοτάκη στα εγκαίνια της ΔΕΘ). Το αίτημα υπεβλήθη από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών, υπογράφεται από την ίδια, και στην αίτηση υποδεικνύονται δύο χώροι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. Η… Πλατεία Αριστοτέλους και εναλλακτικά η παραλία της πόλης, και πιο συγκεκριμένα ο έμπροσθεν του αγάλματος του… Μεγάλου Αλεξάνδρου, χώρος!!

Κατά τις πληροφορίες που περιήλθαν σε εμένα, το αίτημα της «προέδρου» Καρυστιανού, εκκρεμεί. Ο λόγος είναι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης το απέστειλε στην Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, και την Τροχαία, προκειμένου να αποφανθούν περί αυτού. Μόλις λάβει τις γνωματεύσεις, θα εκδώσει και ανάλογη απόφαση επί του αιτήματος.

Μπάχαλο στη Θεσσαλονίκη

Αν το αίτημα απαντηθεί καταφατικά, η συγκέντρωση της «προέδρου» Καρυστιανού θα είναι η… τρίτη που θα πραγματοποιείται κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Σημειώστε, ότι την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη, θα πραγματοποιούνται – ταυτόχρονα – δύο συγκεντρώσεις, και ανάλογες πορείες: μία της ΓΣΕΕ και μία του ΠΑΜΕ. Και υπάρχει πάντα, κατά τα ειωθότα, και η κλασική συγκέντρωση της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, η οποία φυσικά δεν έχει ζητήσει καμία άδεια, από κανέναν.

Το μπάχαλο, την 6η Σεπτεμβρίου, έχει τοπόσημο: κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τα προεόρτια της ΔΕΘ

Για σήμερα πάντως δεν προβλέπεται κάτι (εξ όλων αυτών) στη Θεσσαλονίκη, παρά την άνοδο Κυριάκου στην πόλη. Ο πρόεδρος μεταβαίνει εκεί για τα… προεόρτια της ΔΕΘ, ήτοι να μιλήσει σε ένα φύρδην μίγδην ακροατήριο σε αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής περί των εκτελουμένων ή προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Μακεδονίας. Η σεμνή τελετή, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά από την υπόλοιπη ΔΕΘ, κι ας θεωρήσουμε ότι αυτό αποτελεί και μια πρωτοτυπία. Εως τώρα, οι πρωθυπουργοί – το έχει κάνει και ο πρόεδρος Κυριάκος – είχαν στις ομιλίες τους κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ ειδικό κεφάλαιο που αφορούσε τα έργα της πόλης. Τα εξαγγελθέντα και τα εξαγγελλόμενα, και μηδέποτε πραγματοποιηθέντα. Είχε καταντήσει το πράγμα, περίπου ως ανέκδοτο: «έργα υποδομών Θεσσαλονίκης», έλεγαν οι άνθρωποι και έσκαγαν στα γέλια! Αυτό φέτος αλλάζει. Οχι ίσως επί της ουσίας, αλλά επί του τρόπου παρουσίασης. Κρίθηκε (και προκρίθηκε) το, σας τα λέω προκαταβολικά, για να μη μου λέτε μετά ότι σας ξέχασα στα εγκαίνια, όπου έχω σοβαρότερα πράγματα να αναφέρω…

Είναι κι αυτή μια λογική, δεν λέω.

Διόρθωση

Διόρθωση ημαρτημένων: η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview που γέννησε τόσα… πάθη, κατά τις τελευταίες ημέρες του άνυδρου (από ειδήσεις) Αυγούστου που διανύουμε, έγινε για λογαριασμό του site politic.gr. Από κεκτημένη ταχύτητα στην ανάγνωση των ηχηρών αποτελεσμάτων (πτώση των ποσοστών της ΝουΔου, Τσίπρας κ.λπ.), τη «χρέωσα» χθες στην εφημερίδα «Political». Απολογούμαι.