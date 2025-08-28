Εξήντα επτά σελίδες και περίπου τρεις ώρες χρειάστηκε χθες η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, Ειρήνη Πελεκάνου, για να κωδικοποιήσει όλες εκείνες τις περικοπές από τις καταθέσεις των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων που, κατά την κρίση της, θεμελιώνουν το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης εις βάρος πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis.

Και στο «διά ταύτα» της αγόρευσης της σφράγισε το κατηγορητήριο της «Αικατερίνης Κελέση», δηλαδή της πρώην γραμματέως του ισχυρού άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας Κωνσταντίνου Φρουζή, εισηγούμενη την ενοχή της για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης εις βάρος οκτώ προσώπων και συγκεκριμένα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και της συζύγου του Λίνας Νικολοπούλου, των πρώην υπουργών Ανδρέα Λοβέρδου, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Μάριου Σαλμά και του καθηγητή Νίκου Μανιαδάκη. Για τον συγκατηγορούμενό της Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ο οποίος είχε τον κωδικό «Μάξιμος Σαράφης», η εισαγγελέας αξιολογώντας τα αποδεικτικά στοιχεία διαπίστωσε ότι και εκείνος με τη σειρά του με τις δικές του καταθέσεις ξεπέρασε τέσσερις φορές την «κόκκινη γραμμή» και ζήτησε την ενοχή του για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης εις βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του ζεύγους Στουρνάρα – Νικολοπούλου. Για τις υπόλοιπες καταθέσεις του, ζήτησε την απαλλαγή του καθώς σε αυτές επικαλείτο ως πηγή γνώσης τον Φρουζή.

Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης. Καταλυτικό ρόλο στην κρίση της για τη διαφορετική ποινική αξιολόγηση που επιφύλαξε στους κατηγορούμενους έπαιξε το γεγονός ότι η μεν Μαρία Μαραγγέλη όσα είπε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ο δε Φιλίστορας Δεστεμπασίδης επικαλέστηκε ως πηγή των πληροφοριών του τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis. Επίσης, στη ζυγαριά της εισαγγελέως μπήκαν όλες οι έρευνες που έγιναν για τα πολιτικά πρόσωπα χωρίς εν τέλει να προκύψει ουδέν μεμπτό για κανένα.

«Πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν»

Από τον εισαγγελικό φακό δεν διέλαθε την προσοχή ότι οι κατηγορούμενοι όταν κατέθεταν «πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρ’ όλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορόνες». Και αμέσως έστρεψε τον προβολέα της στον Φρουζή, ο οποίος, όπως είπε, «τα αρνείται όλα αυτά, αλλά δεν τους έχει καταμηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση θα σκάψει παραπάνω;». Σε κάθε περίπτωση, βάζοντας την παρούσα δίκη στο νομικό της πλαίσιο, η εισαγγελέας τόνισε ότι «το δικαστήριο αυτό δεν δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της δικαιοσύνης».

Και αμέσως μετά ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ψευδή κατάθεση εις βάρος των πολιτικών προσώπων που ενέπλεξαν.

Εισαγγελέας για Μαραγγέλη: «Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της»

Η εισαγγελέας αμφισβήτησε όσα ισχυρίστηκε η Μαρία Μαραγγέλη κατά την απολογία της, λέγοντας τα εξής:

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Εφυγε “υποτίθεται” για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπε έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα επισκεπτόταν το Μέγαρο Μαξίμου. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Εγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη ο πρώην πρωθυπουργός».

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο

«Παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός του χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στον Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Ο Α. Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό».

Για τον Άδωνη Γεωργιάδη

«Η Μαραγγέλη είπε για αντάλλαγμα 2 εκατ. ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από τον Φρουζή. Αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων. Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο».

Για το ζεύγος Στουρνάρα – Νικολοπούλου

«Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Γιάννης Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρείας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

«Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Για τον Μάριο Σαλμά

«Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Ολα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρείες».

Τέλος, σχετικά με τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελέας ανέφερε πως η αθωότητά του για την εξ απορρήτων συνεργάτιδα του Αδωνη Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προκύπτει από την κατάθεσή του και μόνο. Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις δικηγόρων.