Tην Ημέρα Ανεξαρτησίας από την ΕΣΣΔ πριν από 34 χρόνια τίμησαν χθες οι Ουκρανοί, τριάμισι χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους και αντιμετωπίζοντας πιέσεις από την Ουάσιγκτον να κάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας εμποδίζουν την Ουκρανία από την άνοιξη να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από τις ΗΠΑ προκειμένου να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το Πεντάγωνο έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής συστήματα τακτικών πυραύλων του στρατού ή ATACMS, βάσει ενός «μηχανισμού αναθεώρησης» που ανέπτυξε ο Ελμπριτζ Κόλμπι, ο υφυπουργός Πολιτικής του Πενταγώνου. Ο μηχανισμός αυτός διέπει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς ή αυτά που παρέχονται από ευρωπαίους συμμάχους και τα οποία βασίζονται σε αμερικανικά εξαρτήματα ή από πληροφορίες που παρέχουν οι ΗΠΑ. Η διαδικασία αναθεώρησης ισχύει επίσης για τους βρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow, επειδή εξαρτώνται από τα δεδομένα στόχευσης των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Το νέο σύστημα αναθεώρησης φέρεται να δίνει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την έγκριση για τη χρήση των ATACMS, τα οποία έχουν εμβέλεια σχεδόν 305 χλμ. Η Ουκρανία είχε προηγουμένως λάβει εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει το πυραυλικό σύστημα εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας τον Νοέμβριο, μετά την είσοδο των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του χρησιμοποιεί πλέον εγχώρια όπλα για χτυπήματα στη Ρωσία. Χθες η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ρωσίας, προκαλώντας απότομη μείωση της παραγωγικής ικανότητας ενός αντιδραστήρα σε έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Ρωσίας και πυρκαγιά στον σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ουστ–Λούγκα. Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν χθες. Η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ, σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα, αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, προκάλεσε ζημιές σε έναν βοηθητικό μετασχηματιστή και μείωση κατά 50% της παραγωγικής δυναμικότητας στον αντιδραστήρα αριθμός 3. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά.

Στην Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και σε ερώτηση εάν ο Πούτιν τον χειραγωγεί, απάντησε: «Οι Ρώσοι έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις λόγω του Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά εδώ και τριάμισι χρόνια, δείχνουν πιο ευέλικτοι. Εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία με καλή πίστη, και προσπαθούμε να διαπραγματευθούμε μια μέση οδό για Ρώσους και Ουκρανούς». Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνουν πως η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει εμμέσως τη Μόσχα, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς ο Βανς ανέφερε ότι «η Ρωσία πρέπει να έχει λόγο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» – κάτι που δεν δέχονται, σε καμία περίπτωση, οι Ευρωπαίοι. Από την πλευρά του, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη στο NBC ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να αναλάβει ρόλο εγγυητή για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι σε αυτές μπορεί να προστεθούν χώρες όπως η Γερμανία και η Τουρκία.

Χθες, η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά με μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ουκρανία επέστρεψε επίσης στη Μόσχα οκτώ ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιοχής Κουρσκ. Την Ημέρα Ανεξαρτησίας την τίμησε χθες ο Ζελένσκι έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα δώσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 723 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να πάρουν μέρος σε μια πιθανή διεθνή ειρηνευτική αποστολή καναδοί στρατιώτες. «Ολοι εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι το τέλος αυτού του πολέμου θα σημάνει την εγγύηση της ειρήνης για την Ουκρανία, έτσι ώστε να μην κληρονομήσουν τα παιδιά μας ούτε τον πόλεμο ούτε την απειλή του» δήλωσε στην πλατεία Σοφίας του Κιέβου.