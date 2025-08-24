Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν Ουκρανοί πολίτες, που ζουν στην Ελλάδα, με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κρατώντας σημαίες της Ουκρανίας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα διαδηλώνοντας υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας τους, ενώ παράλληλα διαμαρτυρήθηκαν για τη ρωσική εισβολή και τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και πολίτες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως σκανδιναβικές και από Δημοκρατίες της Βαλτικής, που είτε ζουν στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται στην Αθήνα για τουρισμό.