Το στοίχημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κερδίζεται με μεμονωμένες δεσμεύσεις μερικών χιλιάδων ευρώ, αλλά με την αποκάλυψη όλων εκείνων που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση και είχαν βάλει πολύ βαθιά στο βάζο με το μέλι των κοινοτικών επιδοτήσεων το χέρι τους. Κάπως έτσι σχολιάζουν αρμόδιες πηγές τις «επικοινωνιακού», όπως τις χαρακτηρίζουν, πρόσφατες δεσμεύσεις επιδοτήσεων. Οι ίδιες πηγές μάλιστα θέτουν ένα βασικό ερώτημα που έχει τη δική του αξία, ιδιαίτερα για όσους μπορούν και θέλουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές των ανακοινώσεων. Πώς είναι δυνατόν στην αναζήτηση του οργανωμένου εγκλήματος να γίνονται δεσμεύσεις μεμονωμένων περιπτώσεων; Πού είναι και πώς προκύπτει μέσα από μεμονωμένες περιπτώσεις η δομημένη δράση με ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης; Μήπως κάποιοι (και ποιοι άραγε;) βιάζονται να επιδείξουν έργο την ώρα μάλιστα που βρίσκονται σε κομβικό σημείο οι έρευνες τόσο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει τον πρώτο λόγο στη σοβαρή αυτή έρευνα λόγω της διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, όσο και της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος, η οποία στοχευμένα έχει προχωρήσει στις πρώτες δεσμεύσεις που υποκρύπτουν ξέπλυμα μέσω πολυτελών ακινήτων, αυτοκινήτων και κρυπτονομισμάτων…

Τα «μικρά ψάρια»

Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να μειώνεται η αξία κάθε κίνησης, εφιστάται η προσοχή όλων των αρμόδιων Αρχών, καθώς η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και ως εκ τούτου κάθε κίνηση πρέπει να έχει το ανάλογο αντίκρισμα γιατί αλλιώς οι επικοινωνιακοί χειρισμοί δεν βοηθούν ούτε στην αποκάλυψη της αλήθειας ούτε στην αποκατάσταση της αδικίας που έχει συντελεστεί εις βάρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είχαν τις κομματικές προσβάσεις για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις που υπό κανονικές συνθήκες δικαιούνταν. Και το τελευταίο ερώτημα που τίθεται από τις ίδιες πηγές είναι το εξής: και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ακολουθηθεί η ίδια κυβερνητική τακτική της επικοινωνιακής διαχείρισης εις βάρος της ουσιαστικής διερεύνησης, όπως έγινε σε τόσες άλλες κρίσιμες υποθέσεις; Μήπως εν τέλει τα μικρά ψάρια που πιάστηκαν στα δίχτυα των Αρχών έχουν ορίζοντα τη ΔΕΘ;

Συμμαχία Βεγγάζης – Αγκυρας

Ετοιμος να δώσει άδεια στην Αγκυρα για έρευνες υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο εμφανίζεται ο Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, επικαλούμενος τους όρους του τουρκολιβυκού μνημονίου που έχει καταγγελθεί ως παράνομο από την Αθήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχετική άδεια αναμένεται να δοθεί τις προσεχείς εβδομάδες στην Τουρκία από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας για τουρκικές έρευνες σε θαλάσσιες ζώνες που η βορειοαφρικανική χώρα διεκδικεί, δείγμα της αναβάθμισης των σχέσεων Βεγγάζης και Αγκυρας. Οπως υπενθυμίζεται, η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη ανάμεσα στη διοίκηση της Τρίπολης και της Βεγγάζης, με την πρώτη διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αγκυρα που την είχε στηρίξει ενεργά στην εμφύλια σύρραξη. Η δεύτερη, υπό τον Χαφτάρ, αποτελούσε έως τώρα τον βασικό αντίπαλο του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αν η στάση του αυτή αλλάξει, θα πρόκειται για σημαντική ανατροπή υπέρ της κυβέρνησης Ερντογάν που επιθυμεί να πραγματοποιήσει έρευνες ανάμεσα στην Κρήτη και την Τουρκία. Ενδεχόμενο που ανησυχεί τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο…

Η ακτοφυλακή του Χαφτάρ στην Κρήτη

Ενδεικτική της σχέσης που είχε αναπτύξει η Αθήνα με τη Βεγγάζη είναι ότι μόλις χθες, την ίδια ώρα που πληροφορούμασταν τα παραπάνω, αποχαιρετούσαν την Κρήτη οι άνδρες της ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης, οι οποίοι πέρασαν 20 μέρες τακτικών ασκήσεων και σεμιναρίων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και νηοψίες στην Αγία Γαλήνη και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στο Μαράθι. Πρόκειται για απόφαση που είχε συμφωνηθεί στη συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Χαφτάρ στις αρχές Ιουλίου, με αφορμή τις ροές μεταναστών από τις λιβυκές ακτές προς τη Νότια Κρήτη.