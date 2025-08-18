Από την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία του πρωθυπουργικού επιτελείου για την υλοποίηση του σχεδίου ανασύνταξης των κυβερνητικών δυνάμεων εν όψει ενός δύσκολου φθινοπώρου – ενδεχομένως του δυσκολότερου μέχρι τώρα για την κυβέρνηση. Στις συσκέψεις που θα γίνονται για την οριστικοποίηση των εξαγγελιών από το βήμα της ΔΕΘ θα αναζητηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο εμπροσθοβαρές πακέτο για το 2026. Ωστόσο, το κλίμα είναι ήδη βαρύ και τα πολιτικά γεγονότα του καλοκαιριού δεν προμηνύουν πως η επιχείρηση αντιστροφής του θα εξελιχθεί όπως ακριβώς επιθυμεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Από το τέλος Αυγούστου αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο η σκανδαλολογία, μια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κρύψει πως εξετάζουν την επανακατάθεση αιτημάτων για προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπως και να ‘χει βέβαια, η εξεταστική που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία θα διατηρήσει το θέμα στην επικαιρότητα. Στο παρασκήνιο δεν έχει περιοριστεί η ανησυχία για έναν ακόμα γύρο αποκαλύψεων από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα οδηγήσουν και σε νέες δικογραφίες ή για την πιθανότητα νέων λανθασμένων χειρισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να μουτζουρώσουν κι άλλο το κυβερνητικό προφίλ. Οι κυβερνώντες ευελπιστούν πως θα το καθαρίσουν με τις δεσμεύσεις τους για επιστροφή των χρημάτων των παράνομων επιδοτήσεων στα δημόσια ταμεία. Ωστόσο, ίσως αυτού του είδους το damage control να μην είναι αρκετό εφόσον προκύψουν και νέα επιβαρυντικά για γαλάζιους στοιχεία.

Υπό αμφισβήτηση η συνοχή

Το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο είναι τα εσωκομματικά του κυβερνώντος κόμματος. Μετά τις επιστολικές ψήφους στην ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικράτησε η εκτίμηση πως ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του και τέθηκε υπό αμφισβήτηση η συνοχή της συμπολίτευσης. Η νεοδημοκρατική γκρίνια ακούστηκε έξω από τους κομματικούς τοίχους και πολλοί στοιχηματίζουν πως από εδώ και πέρα οι διαφωνούντες θα εκφράζονται με μεγαλύτερη άνεση ον δε ρέκορντ. Ηδη άλλωστε διατυπώνονται δημόσια, κομψά ή άκομψα, μομφές για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης από μέλη της νεοδημοκρατικής ΚΟ – και ελάχιστοι εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα να την υπερασπιστούν σε δύσκολες στιγμές, όπως η φωτιά στην Πάτρα την προηγούμενη εβδομάδα π.χ.

Ενα επιπλέον ζήτημα που απασχολεί τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης είναι πώς θα απαντήσει ο Κώστας Καραμανλής στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική της περιόδου 2004-2009. Η αντίδρασή του αναμένεται στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του το φθινόπωρο και πολλοί αναρωτιούνται τι επίδραση θα έχει στην άποψη της παραδοσιακής βάσης του κόμματος για την κυβέρνηση.

Δημοσκοπήσεις

Πηγή ανησυχίας αποτελούν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν με την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Το κυβερνητικό επιτελείο ποντάρει στον τρόπο με τον οποίο θα γράψει το «καλάθι» της ΔΕΘ στα δείγματα των γκάλοπ. Ωστόσο, η βάση από την οποία θα ξεκινήσει η ΝΔ δεν είναι «άνετη». Τα ποσοστά της στις τελευταίες έρευνες του Ιουλίου βρίσκονταν κάτω από το 30%, η συσπείρωση της ήταν χαμηλή και οι επαγγελματίες των μετρήσεων παρατηρούσαν ότι σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων της έχει κατευθυνθεί προς την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων από τη στιγμή που κυριάρχησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ειδησεογραφία. Εκλογικές ομάδες και επαγγελματικές κατηγορίες που της προσέφεραν τις νίκες στις προηγούμενες εθνικές κάλπες έχουν αποστασιοποιηθεί και η επαναπροσέγγισή τους είναι ανηφορικός μονόδρομος για εκείνη.