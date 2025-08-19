Ενα ακόμα ευρωπαϊκό δημοσίευμα μας προέκυψε χθες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη “Süddeutsche Zeitung”. Το δεύτερο σε γερμανική εφημερίδα αυτή την εβδομάδα που σφυροκοπά το Μαξίμου, μιας και επικεντρώνεται, εκτός από τις λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία του σκανδάλου, στην παρεμπόδιση της έρευνας της υπόθεσης αλλά και στις οικονομικές συνέπειες οι οποίες, ως τώρα, αποτιμώνται σε 392 εκατ. ευρώ σε πρόστιμο και περικοπή κατά το 1/4 των επιδοτήσεων της επόμενης χρονιάς. Ο δημοσιογράφος τής πλέον έγκριτης γερμανικής οικονομικής εφημερίδας αναζήτησε απαντήσεις κάνοντας… σαφάρι ως τα Ζωνιανά και τα Ανώγεια, μέρη στα οποία, όπως υποστηρίζει, συγκεντρώνονταν ως και τα 2/3 των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων της Κρήτης. Εκεί βρέθηκε να ρωτάει τους ντόπιους πόσα αιγοπρόβατα υπάρχουν στην περιοχή, αλλά απάντηση συγκεκριμένη δεν πήρε. Ενώ επιχείρησε, εξίσου ανεπιτυχώς, να βρει και τον περιβόητο «Φραπέ», τον πρωταγωνιστή της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που, δυστυχώς, κάνει πλέον διεθνή καριέρα μέσω των ΜΜΕ…

Η σιωπή του Μαξίμου

Στο κομμάτι της πολιτικής ευθύνης, η “Süddeutsche Zeitung” είναι καταπέλτης. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη δικογραφία στο κοινοβούλιο στην Αθήνα τον Ιούνιο για λόγους αρμοδιότητας», σημειώνει ο συντάκτης, υπενθυμίζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη. «Ωστόσο, οι προσπάθειες για διαλεύκανση απειλούνται να θαφτούν», συνεχίζει προσθέτοντας πως «η ΝΔ απορρίπτει μια επιτροπή για τον ρόλο νυν και πρώην μελών της κυβέρνησης στο σκάνδαλο και αντ’ αυτού θέλει να εξετάσει το έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Σημειώνει δε ότι η εφημερίδα ζήτησε στο Μαξίμου μια δήλωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά το αίτημά της «έμεινε αναπάντητο». Επομένως, καταλήγει, «μένει να δούμε τι ακριβώς εννοούσε ο Μητσοτάκης όταν είπε στο κοινοβούλιο στις αρχές Αυγούστου ότι η κυβέρνηση αγωνίζεται για μια οριστική λύση στο πρόβλημα».

Η Ομάδα Αλήθειας ανέλαβε την απάντηση

Μια ανακοίνωση με… προληπτικό χαρακτήρα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που θέλουν τον Μητσοτάκη να δρομολογεί την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη για την εκλογική προετοιμασία της Πειραιώς. Γεγονός που κατά την Κουμουνδούρου αποτελεί «άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μία κίνηση πανικού, άλλη μία αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου». Στην ανακοίνωση δεν απάντησε ούτε η Πειραιώς ούτε, βεβαίως, ο περί ου ο λόγος. Η απάντηση δόθηκε από την Ομάδα Αλήθειας. Θα θυμάστε εκείνη την «ομάδα ιδιωτών» που έκανε γιορτή, με τους υπουργούς και τον Δημητριάδη καμαρωτούς στην πρώτη σειρά. «Μιλάνε για σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου», σχολιάζει η Ομάδα Αλήθειας για τον ΣΥΡΙΖΑ, «ακριβώς ό,τι ένιωθαν οι ίδιοι γράφοντας αυτή την ανακοίνωση». Μάλιστα.

Εθνικός δορυφόρος

Στην υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης ενός δορυφόρου συλλογής πληροφοριών τύπου ISR προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας διά του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που προκήρυξε ήδη τον διαγωνισμό για την κατασκευή ενός προβιομηχανικού πρωτοτύπου δορυφόρου με προϋπολογισμό 20.161.290,32 ευρώ. Μιλάμε για ένα σύγχρονο δορυφορικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας, με τεχνολογία SAR (τα λεγόμενα Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος), το οποίο θα εκτελεί έργα “intelligence, surveillance and reconnaissance”, δηλαδή συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο του οποίου ο ανάδοχος, όπως προκύπτει από την προκήρυξη, θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου, από την έρευνα και την ανάπτυξή του ως τις δοκιμές, την εκτόξευση, την τεχνική υποστήριξη, τις αναβαθμίσεις και την τυχόν μελλοντική εμπορική αξιοποίησή του. Αυτό είναι, δηλαδή, ένα πρότζεκτ, την εξέλιξη του οποίου θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς.

Οι περικοπές του ΟΗΕ αγγίζουν την Κύπρο

Με τις περικοπές των δαπανών μειωμένες κατά 20% στα Ηνωμένα Εθνη, η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο αντιμετωπίζει κι εκείνη τεράστια προβλήματα. Πηγή του ΟΗΕ δήλωσε σε κυπριακή εφημερίδα ότι ο προϋπολογισμός της Ειρηνευτικής Δύναμης (UNFICYP) μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι μειωμένος κατά 70%, σε σημείο που «μετά βίας καλύπτονται οι ανάγκες για πληρωμή νερού και ρεύματος». Τα έξοδα της UNFICYP υπολογίζονται σε 55 εκατ. δολάρια και το 45% το καταβάλλουν Κύπρος και Ελλάδα. Η τουρκική πλευρά αρνείται να συνεισφέρει, αφού θεωρεί ότι ο τουρκικός στρατός είναι η εγγύηση για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, όπως λέει. Η ιστορία αυτή αναδεικνύει όχι μόνο το πώς έχει αλλάξει το παγκόσμιο σκηνικό, με τον ΟΗΕ να περνάει, συχνά και με δική του ευθύνη, σε δεύτερη μοίρα, αλλά και το ότι οι «παγωμένες» διενέξεις δεν είναι τέτοιες. Το τελευταίο το δείχνει η ανησυχία στις ελεύθερες περιοχές για το τι θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης της UNFICYP…