Με την Τουρκία να συνεχίζει ακάθεκτη το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, το οποίο περί τα τέλη του 2025 εκτιμάται πως θα φτάσει τα 17,5 δισ. δολάρια, σε μια περίοδο που το περίφημο ελληνικό 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της «Ατζέντας 2030» από το 2025 μέχρι το 2037 έχει υπολογιστεί στα 25 δισ. ευρώ, η Αθήνα αναμένει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να παραλάβει οπλικά συστήματα που πολλά από αυτά θα μπορούσαν επίσης να χαρακτηριστούν ως “game changer”.

Ενα από αυτά τα συστήματα που αναμένεται να ξεκινήσει η παραλαβή τους μέσα στον Σεπτέμβριο είναι και το αντιαρματικό σύστημα, ισραηλινής προέλευσης, Spike NLOS. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για διακρατική συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2023 και που όπως όλα δείχνουν, παρά τις αυξημένες ανάγκες που έχουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το Τελ Αβίβ είναι αποφασισμένο να παραδώσει στην Αθήνα το πολύ χρήσιμο αυτό οπλικό σύστημα, που αν και κατά βάση είναι αντιαρματικό, έχει αποδειχθεί πως έχει πολλές χρήσεις.

Η πιο εμφατική πρόσφατη χρήση του έγινε κατά τη 12ημερη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Εκτοξευτήρες Spike NLOS είχαν προωθηθεί με κλιμάκια της Μοσάντ μέσα στο ιρανικό έδαφος και ήταν εκείνα που έπληξαν ιρανούς αξιωματούχους με απόλυτη ακρίβεια στα κρεβάτια τους… Σε πολλές πολυκατοικίες της Τεχεράνης ήταν χαρακτηριστικό το ίχνος που άφησαν γύρω από την τρύπα που άνοιξαν στον τοίχο τα πτερύγια του πυραύλου.

Στον στρατό

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται η παραλαβή των δύο πρώτων από τα συνολικά 17 εποχούμενα συστήματα Spike NMT9 NLOS Multiple Targets στον Στρατό Ξηράς, ενώ σύμφωνα με εξίσου καλά πληροφορημένες πηγές έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την τοποθέτηση των αντίστοιχων πυραύλων που αναμένεται επίσης να φτάσουν στην Ελλάδα σύντομα, στις κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και πιθανόν και στα περιπολικά “Island”. Οκτώ τέτοια συστήματα προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό και 4 για τα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Πύραυλοι αυτού του είδους θα εφαρμοστούν και στα επιθετικά ελικόπτερα Apache της Αεροπορίας Στρατού. Με τα 32 χιλιόμετρα βεληνεκές και με τη στοχοποίηση να υποστηρίζεται και με τα επίσης ισραηλινά Μη Επανδρωμένα Orbiter 3, τα συστήματα αυτά θα μπορούν να «θερίσουν» από άρματα μάχης μέχρι αποβατικά σκάφη στα νησιά. Για αυτόν τον σκοπό άμεσα θα τοποθετηθούν σε Εβρο και νησιά. Πριν από το τέλος του έτους επίσης θα έχει παραδοθεί το πρωτότυπο ελικόπτερο AH-64+ Apache προκειμένου να αποτελέσει τον οδηγό για την αναβάθμιση και των υπολοίπων κατόπιν παραλαβής ανταλλακτικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ναυτικό

Στο Πολεμικό Ναυτικό, για τη φρεγάτα Belh@rra απομένουν δύο ακόμα στάδια δοκιμών και καλώς εχόντων των πραγμάτων αναμένεται η παραλαβή της πρώτης φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», που μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να σηκώσει ελληνική σημαία στο ναυπηγείο του Λοριάν στη Γαλλία.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει επίσης ολοκληρωθεί η τοποθέτηση στα παράκτια περιπολικά τύπου “Island” του τηλεχειριζόμενου σταθμού οπλισμού (remote-controlled weapon station – RWS) τύπου Lionfish. Πρόκειται για πυροβόλα των 20 mm που τοποθετούνται στην πλώρη. Επίσης εντός του 2025 αναμένεται να έχει παραδοθεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού αριθμού βαρέος τύπου Sea Hake Mod 4 που προορίζονται για τα υποβρύχια τύπου 214 (κλάση «Παπανικολής»).

Αεροπορία

Στην Πολεμική Αεροπορία ένα ακόμα οπλικό σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης με τις καλωδιώσεις να έχουν μπει σε πολλά από τα F-16 Viper που θα το χρησιμοποιούν, καθώς μέχρι το τέλος του 2025 θα φτάσουν στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους πυραύλους κατά στόχων στο έδαφος Rampage. Μιλάμε και σε αυτή την περίπτωση για ισραηλινό σύστημα, κάτι που δείχνει πόσο κοντά έχουν έρθει οι δύο χώρες απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Με βεληνεκές 250 χιλιόμετρα οι Rampage της IAI είναι ένας υπερσύγχρονος, καθοδηγούμενος από GPS, πύραυλος αέρος-εδάφους (AGM) ειδικά σχεδιασμένος για ακριβείς επιθέσεις από απόσταση εναντίον στρατηγικών στόχων υψηλής αξίας. Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τα αεροσκάφη και το πλήρωμα, επιτρέποντας επιχειρήσεις πολύ έξω από την εχθρική αεράμυνα. Αυτή η δυνατότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη στόχευση υψηλής αξίας, στατικών ή μετακινούμενων στοιχείων του εχθρού, όπως κέντρα διοίκησης και αεροπορικές βάσεις. Ο πύραυλος χτυπάει τους στόχους του με υπερηχητικές ταχύτητες, εξαπολύοντας ένα ισχυρό πλήγμα με κεφαλή κατακερματισμού μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο παράπλευρων ζημιών με χαμηλότερο κόστος αποστολής από άλλες υπάρχουσες λύσεις.

Η επιχειρησιακή ευελιξία του Rampage τονίζεται από την ικανότητά του να μεταφέρεται από μεσαίου μεγέθους μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και τέσσερις πυραύλους το καθένα. Αυτό επιτρέπει είτε συγκεντρωμένες ομοβροντίες σε έναν μόνο στόχο είτε εμπλοκή πολλαπλών στόχων ταυτόχρονα, προσαρμοζόμενο γρήγορα στις απαιτήσεις του πεδίου μάχης και στις τακτικές ανάγκες.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται επίσης από το Ισραήλ η παραλαβή των συλλογών Spice. Πρόκειται για κιτ μετατροπής συμβατικών βομβών σε «έξυπνες». Με αυτά τα κιτ, τα ελληνικά F-16 και αργότερα και τα F-35 θα μπορούν να ρίχνουν τις «έξυπνες» βόμβες τους σε αποστάσεις ακόμα και πάνω από 100 χιλιόμετρα. Πηγές και σε Αθήνα και σε Τελ Αβίβ επιβεβαιώνουν στα «ΝΕΑ» πως οι παραδόσεις και οι παραλαβές θα γίνουν κανονικά, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν.