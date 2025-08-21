Δύο σενάρια, για κούρεμα ή για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που εξακολουθούν να λαμβάνουν 670.000 παλιοί συνταξιούχοι (πριν από το 2016) και οι οποίοι στερούνται των ετήσιων αυξήσεων, εξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενόψει του πακέτου μέτρων για τη στήριξη των εισοδημάτων για το 2026, που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Επισημαίνεται ότι λόγω της προσωπικής διαφοράς η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων κατέγραψε απώλειες 13,15% στην τριετία 2023-2025. Τα δύο σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν τα εξής:

Κατάργηση: Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι το ποσό που λαμβάνουν σήμερα οι 670.000 συνταξιούχοι ως συμπλήρωμα της παλιάς τους σύνταξης, ώστε να μην έχουν μειώσεις από τον επανυπολογισμό του νόμου 4387/2016, θα ενσωματωθεί στη σύνταξη. Από το 2026 θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις. Η κατάργηση, μέσω της ενσωμάτωσής της στην ανταποδοτική σύνταξη, θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις έως και 50 ευρώ τον μήνα σε παλιούς συνταξιούχους που εδώ και τρία χρόνια βρίσκονταν εκτός περιμέτρου δικαιούχων, χάνοντας την ευκαιρία να δουν τα ποσά τους να αναπροσαρμόζονται κατά 13,15% (2023-2025). Κούρεμα: Ενα κούρεμα της προσωπικής διαφοράς, έστω κατά 50%, θα ευνοήσει όσους έχουν μικρό υπόλοιπο (π.χ. έως 60 ευρώ), καθώς θα μειωθεί στο μισό και το νέο υπόλοιπο που θα μείνει θα «σβήσει» με τις αυξήσεις συντάξεων από το 2026. Στην περίπτωση που επιλεγεί το σενάριο του κουρέματος (κατά τουλάχιστον 50%), τότε η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί για περίπου 200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα ξεκλειδώσουν τις αυξήσεις τους από το επόμενο έτος. Αλλοι 400.000 συνταξιούχοι θα λάβουν μέρος της αύξησης αποδοχών την επόμενη χρονιά, λόγω ενσωμάτωσης της διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια επιπλέον δαπάνη της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που καταργηθεί η προσωπική διαφορά, γεγονός που θα κόστιζε στον ΕΦΚΑ 580 εκατ. ευρώ συνολικά, από 420 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σήμερα για τις αυξήσεις στις συντάξεις 1,8 εκατομμυρίων δικαιούχων. Το επιπλέον αυτό κόστος θεωρείται εφικτό να καλυφθεί από τα έσοδα που προέκυψαν στον ΕΦΚΑ από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Με τη λογιστική αύξηση κάθε χρόνο λόγω των ετήσιων αυξήσεων, οι εν λόγω συνταξιούχοι απομείωναν την προσωπική διαφορά, ανοίγοντας τον δρόμο προς τις αυξήσεις.