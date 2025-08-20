Είκοσι Αυγούστου σήμερα και οι παραδοσιακοί παρατηρητές της «αγοράς» ήδη παίρνουν θέση μιας και τις περισσότερες φορές όσα συμβαίνουν στο τελευταίο δεκαήμερο των μεταγραφών δεν συμβαίνουν σε ολόκληρο το καλοκαίρι. Μαζί τους βεβαίως και οι φίλαθλοι των ομάδων που πάντα προσδοκούν για τον… επόμενο. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού μάλιστα ο «μποναμάς» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινείται σε τρία διαφορετικά μονοπάτια. Για τον εξτρέμ που θα συμπληρώσει τις επιλογές στα άκρα. Τον κεντρικό αμυντικό που θα χωρέσει στα παπούτσια του Νταβίντ Κάρμο. Και τον επιθετικό που θα παίξει τον ρόλο του αντι-Κωστούλα στο νέο ρόστερ. Ή αλλιώς για τον Σαντίνο Αντίνο που μοιάζει πλέον με το σίριαλ του καλοκαιριού, τον Γκουστάβο Μάντσα και τον Ιβάν Αθόν που ερχόμενος από την… εξωτερική μοιάζει να απασχολεί σημαντικά αν λάβουμε υπόψη όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες σε Ιταλία και Ισπανία. Ο Αθόν είναι 22. Σέντερ φορ, γεννημένος στη Σαραγόσα και μέλος της Εθνικής U-21 της χώρας του. Αγωνίζεται όμως στον ιταλικό Βορρά καθώς από τον Μάρτη ανήκει στην Κόμο: την ομάδα από την οποία ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα αντί του ποσού των 8 εκατ. ευρώ! Λένε οι γείτονες λοιπόν ότι οι Πειραιώτες είναι ξανά σε συζητήσεις με την ομάδα του Σεσκ Φάμπεργας. Αυτή τη φορά για να αποκτήσουν τον 22χρονο Ισπανό (δανεισμός με οψιόν αγοράς). Και μένει να αποδειχθεί αν έχουν δίκιο.

Στην ουσία πάντως τα δύο μεγάλα μέτωπα είναι ανοιχτά στη Λατινική Αμερική. Στην Αργεντινή για τον Σαντίνο Αντίνο και στη Βραζιλία για τον Γκουστάβο Μάντσα. Για τον πρώτο λένε στην πατρίδα του ότι η Γοδόι ζητεί 8,5-9 εκατ. δολάρια, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός έχει πλησιάσει αρκετά δημιουργώντας την εντύπωση μιας ανοιχτής διαπραγμάτευσης. Στη Βραζιλία πάλι, θεωρούν ότι ο Μάντσα θα γίνει ποδοσφαιριστής των νταμπλούχων: παρουσιάζουν την υπόθεση σχεδόν ως ολοκληρωμένη. Φυσικά για όλα αυτά θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το αυτονόητο. Οτι όλες οι πληροφορίες έρχονται από το εξωτερικό. Οι Πειραιώτες κατά την προσφιλή τους συνήθεια δεν σχολιάζουν το παραμικρό…