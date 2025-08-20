Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την Αθήνα η σημερινή επίσκεψη του μεταβατικού υπουργού Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι, που θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θυμίζω ότι ο 37χρονος Αλ Σιμπάνι είναι ο διορισμένος επικεφαλής της διπλωματίας μετά την πτώση του Ασαντ, από τον ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας, Αχμεντ αλ Σάρα. Κι αν σήμερα τον βλέπουμε ως έναν νεαρό γραβατωμένο υπουργό, στο βιογραφικό του έχει και τον πόλεμο, καθώς υπήρξε επικεφαλής του πολιτικού τμήματος μιας κυβέρνησης ανταρτών στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ. Η σχέση της Αθήνας με το νέο συριακό καθεστώς έχει περάσει ήδη από αρκετά κύματα. Τα βασικά αγκάθια είναι δύο: το πρώτο είναι η στενότατη σχέση που έχει η κυβέρνηση του Αλ Σάρα με την Τουρκία και την κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία ήρθε και επισημοποιήθηκε προ ημερών με την υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, βάσει της οποίας η Αγκυρα θα παρέχει στη Δαμασκό όπλα, στρατιωτικό εξοπλισμό, υλικοτεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και γενική… γεωστρατηγική πρόσδεση. Την ώρα δε, που παραμένει η φημολογία περί παρασκηνιακών συζητήσεων και για μια τουρκοσυριακή συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ…

Η ανησυχία για τον χριστιανικό πληθυσμό

Το δεύτερο (και μεγάλο) αγκάθι στη σχέση Αθήνας και Δαμασκού αφορά, βέβαια, την ασφάλεια των χριστιανών της Συρίας. Επισημαίνω ότι την περασμένη άνοιξη ξέσπασαν επεισόδια στο δυτικό μέρος της χώρας, που είχαν χαρακτηριστεί ως τα πιο αιματηρά μετά την πτώση του Ασαντ, με φόνους, εκτελέσεις, επιθέσεις εναντίον γυναικών και παιδιών, με χαρακτηριστικά «επιχείρησης εκκαθάρισης». Ενώ τον Ιούνιο ακολούθησε πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό. Το λουτρό αίματος είχε δημιουργήσει τεράστια ανησυχία στην Αθήνα για την προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών, αλλά και για τον ρόλο της Τουρκίας. Εξού και η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, είχαν πρωτοστατήσει στις εκκλήσεις στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να διατηρήσουν επιφυλάξεις απέναντι στο καθεστώς του Αλ Σάρα. Εν μέσω αυτού του κλίματος, λοιπόν, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών αποκτά, όπως καταλαβαίνετε, κρίσιμο χαρακτήρα. Και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εντυπώσεις της Αθήνας από τον Σύρο πρώην αντάρτη.

Οι παλιοί που φυλάγονται…

Η Βουλή καθυστερεί ακόμη να ανοίξει και η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της νωρίτερα από τα μέσα Σεπτέμβρη. Παρ’ όλα αυτά μη νομίζετε ότι τα κόμματα δεν έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται. Στη ΝΔ, ειδικά, ακούγεται πως έγιναν πολλές επαφές με την Κοινοβουλευτική Ομάδα προκειμένου να βρεθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Εξεταστική, το προεδρείο και τα μέλη της. Καθώς δεν θέλουν να επαναληφθούν τα λάθη της Εξεταστικής των Τεμπών που είχαν εκθέσει την κυβερνητική πλειοψηφία, ακούω ότι το Μαξίμου έσπευσε να απευθυνθεί σε κάποιους πιο έμπειρους «γαλάζιους» βουλευτές για να τους επιστρατεύσει. Χωρίς επιτυχία. Οι πληροφορίες μου λένε, δηλαδή, ότι εισέπραξαν πολλές αρνήσεις καθώς οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, δεν έχουν καμία διάθεση να εκτεθούν και να διακινδυνεύσουν τη συμμετοχή τους σε ένα ενδεχόμενο φιάσκο.

…και οι νέοι «καμικάζι»

Το αποτέλεσμα; Ο σχεδιασμός στράφηκε σε νεότερους βουλευτές και σκληρούς κομματικούς… καμικάζι. Ακούγεται, για παράδειγμα, πως για τις θέσεις στο προεδρείο της Εξεταστικής έχουν προταθεί ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Μαρία Συρεγγέλα και η Ιωάννα Λυτρίβη, ενώ εισηγητής της πλειοψηφίας μάλλον θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και έμπιστος του Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης. Πέραν της ΝΔ, γνωρίζουμε ήδη και τρία μέλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχουν οι Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Μπάρκας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω Κύπρου

Με πάσα μυστικότητα απέπλευσε από την Κύπρο το πλοίο το οποίο μετέφερε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του λιμανιού του Ashdod, στο Ισραήλ. Η είδηση ανακοινώθηκε χθες το πρωί όταν το πλοίο είχε ήδη καλύψει τη μισή απόσταση για λόγους ασφάλειας. Η επιχείρηση αυτή της Λευκωσίας μέσω των Ηνωμένων Εθνών την οποία ο επικεφαλής του UNOPS, του Γραφείου του OHE για Υπηρεσίες Εργων, αποκάλεσε κρίσιμο βήμα για την ανακούφιση της Γάζας, όπως και ολόκληρο το «Αμάλθεια», δέχθηκε και δέχεται φοβερή πολεμική. Πολλοί αρνούνται να δεχθούν ότι η Κύπρος κατάφερε κάτι τέτοιο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το υποσκάψουν, με πρώτη βέβαια την Τουρκία. Το ενδιαφέρον, όσο και θλιβερό, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος της υπόσκαψης προέρχεται από δυνάμεις εντός της Κύπρου, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωρίσουν τέτοια ζητήματα από τα μικροπολιτικά και τα κομματικά. Αλλη μια τρανή απόδειξη της… ελληνικότητας των Κυπρίων.