Την έγκριση συμφωνίας-πλαισίου για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση σε δύο στάδια των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες η Χαμάς, βάσει πρότασης που υπέβαλαν οι μεσολαβητές Αιγύπτου και Κατάρ. Θεωρείται ότι αποτελεί υποχώρηση από τις απαιτήσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών τον περασμένο μήνα. Το προσχέδιο, ανέφεραν πηγές σε διεθνή ΜΜΕ, προβλέπει σε πρώτη φάση την απελευθέρωση των μισών από τους εναπομείναντες 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα απροσδιόριστο ακόμη αριθμό παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας σταδιακής επίλυσης του πολέμου που πυροδότησε η φρικαλέα επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ και πλέον μετρά 22 μήνες, πάνω από 62.000 νεκρούς Παλαιστινίους στη Γάζα και μια εφιαλτικά σπειροειδή ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η τελευταία πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας δρόμος για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα, ανέφερε αιγύπτιος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε, δε, ανήμερα της επίσημης επίσκεψης στην Αίγυπτο του παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μουστάφα, ενόσω η κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ δηλώνει ακάθεκτη – παρά τις κλιμακούμενες διαδηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων – στα σχέδια κατάληψη της πόλης της Γάζας και ενδεχομένως του υπόλοιπου παλαιστινιακού θύλακα.

H Χαμάς βρίσκεται υπό «τεράστια πίεση» και το Ισραήλ προχωρά με την προγραμματισμένη εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, ήταν το μήνυμα από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κυβέρνηση του οποίου επιμένει σε μια συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, τον ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας και τη διακυβέρνηση από ένα όργανο διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Εξαρτώμενος για την πολιτική του επιβίωση από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός – σε δίκη για διαφθορά – επέκρινε μάλιστα τις ογκώδεις διαδηλώσεις της περασμένης Κυριακής στο Ισραήλ, τις μεγαλύτερες εδώ και σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, υποστηρίζοντας ότι «όχι μόνο σκληραίνουν τη θέση της Χαμάς», αλλά «επίσης διασφαλίζουν ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν».

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών καλεί, αντιθέτως, σε ακόμα μια πανεθνική απεργία την επόμενη Κυριακή, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει τον πόλεμο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Οι διαμαρτυρίες «αποδεικνύουν με σαφή τρόπο και με δυνατή φωνή αυτό που θέλει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας», ανέφερε σύμφωνα με τους “Times of Israel”: «το έθνος του Ισραήλ υποστηρίζει την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου!».

Υπό συνεχή ισραηλινό βομβαρδισμό και φοβούμενοι την επικείμενη νέα ισραηλινή χερσαία επίθεση, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν εν τω μεταξύ τα σπίτια τους στις ανατολικές συνοικίες της Γάζας, εξωθούμενοι προς τα δυτικά και νότια. «Είμαστε ήδη κατεστραμμένοι και εξαντλημένοι, σωματικά και ψυχολογικά, από επαναλαμβανόμενους εκτοπισμούς, από την έλλειψη τροφής και νερού» λέει στον “Guardian” ο 85χρονος Ακραμ Σλάμπια από τη συνοικία Σουτζάια της πόλης της Γάζας. «Τώρα θέλουν να μας πάνε νότια, στο τίποτα, στο άγνωστο», αναφέρει, «σε ένα μέρος χωρίς στέγη, τα βασικά μέσα διαβίωσης ή ακόμα και ασφάλεια». «Δεν έφυγα την πρώτη φορά και δεν θα φύγω ούτε τώρα» αντιτείνει η Ασμα αλ Μπαραούι, μια 34χρονη μητέρα επτά παιδιών. «Οι εμπειρίες και τα βάσανα που άκουσα από τους εκτοπισμένους που πήγαν νότια ήταν σκληρά και αφόρητα»…

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εφαρμόζει μια «σκόπιμη πολιτική λιμού», επικαλούμενη μαρτυρίες εκτοπισμένων Παλαιστινίων και ιατρικού προσωπικού που φροντίζει υποσιτισμένα παιδιά στην περιοχή. Το Ισραήλ επιμένει, αντίθετα, να απορρίπτει τις κατηγορίες, ενόσω το ίδιο προβάλλει εμπόδια στην απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ο ΟΗΕ και ΜΚΟ καταγγέλλουν πολιτικοποίηση της διανομής της και οι όψιμες προαναγγελίες από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για οσονούπω αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με φόντο και το Μεταναστευτικό, φαντάζουν σε αυτό το πλαίσιο κενές περιεχομένου υποσχέσεις.