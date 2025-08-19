Μέσα στο Σαββατοκύριακο προέκυψε η είδηση ότι ένας αιτών άσυλο κινήθηκε επιθετικά προς τους Εύζωνες στο Σύνταγμα βρίζοντας. Δεν προέκυψε ακριβώς από τις κλασικές στήλες των αστυνομικών ρεπορτάζ, αλλά διαδόθηκε από τον ίδιο τον Θάνο Πλεύρη και συγκεκριμένα ΜΜΕ που τη συνόδευσαν με ένα βίντεο αλιευμένο από τα social media. Η εικόνα δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ο άνθρωπος δεν μοιάζει να είναι σε καλή κατάσταση και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Παραδόξως δε είναι όλοι ντυμένοι… εκτός σεζόν, αφού κι οι αστυνομικοί φορούν μακρυμάνικο τζάκετ και από μέσα μπλούζα. Αυτά όμως δεν θα τα λύσουμε με ντετεκτιβιλίκι πληκτρολογίου. Αυτό που έχει ειδικό ενδιαφέρον είναι η σπουδή με την οποία το θέμα απέκτησε διαστάσεις.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, φυσικά, έσπευσε να προβεί σε δηλώσεις για τις αξίες της πατρίδας στις οποίες, όπως έχουμε εμπεδώσει, δεν περιλαμβάνει τον σεβασμό του κράτους δικαίου αφού μας ανακοίνωσε, ως μονοπρόσωπη Αρχή, ότι διακόπτεται η εξέταση της αίτησης ασύλου του εν λόγω μετανάστη. Δεν εξεπλάγη κανείς.

Τις προηγούμενες μέρες, από το ίδιο υπουργείο, διαβάσαμε διαρροές στον συμπολιτευόμενο «Τύπο» που ισχυρίζονταν ότι οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη για τη χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες από το εμπόλεμο Σουδάν «λειτουργούν ως μηχανισμός αμφισβήτησης των βασικών αξιών της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής». Πάλι καλά να λέμε, άρα, που δεν ζητούν ευθέως την κατάργηση των δικαστηρίων, του δικαιώματος προσφυγής και τον δικαστικό έλεγχο. Υπάρχουν βέβαια εκεί έξω κάποιοι Ελληνες που θεωρούν πως η τήρηση των κανόνων δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ταυτότητα όσων (θέλουμε να) ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος.

Για αυτούς θα ήταν ίσως σημαντικότερη είδηση η απόφαση – ράπισμα που εξέδωσε προ μηνός το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της χώρας ως προς την εθνική νομοθεσία μας για το άσυλο, μέρος της οποίας χαρακτηρίζει ως αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο, διότι περιστέλλει με προφανή δυσαναλογία και ex officio δικαιώματα αιτούντων. Είχε μάλιστα προηγηθεί και η απόφαση του δικού μας Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό το να αποφασίζει ένα μονομελές όργανο, ένας δικαστής μόνος του, μια προσφυγή ασύλου. Η Δικαιοσύνη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ψιλά γράμματα, βέβαια, εκτός αν οι αποφάσεις της συμφέρουν. Λογικό. Είναι ένα μονομελές όργανο άσκησης εξουσίας, έτσι, από μόνη της.