To ένα κείμενο είναι παλιότερο και μου το επεσήμανε αυτές τις μέρες με μια αφορμή ένας φίλος. Δημοσιεύτηκε στην “Athens Voice” πολύ πριν αναλάβουν το υπουργείο Μετανάστευσης πρώτα ο Μάκης Βορίδης κι ύστερα ο Θάνος Πλεύρης και συνυπογράφεται από τον σημερινό γραμματέα τού τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Ο συντάκτης υποστηρίζει ότι οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα προβαίνουν σε «αυθαίρετο εποικισμό», έναν όρο που αναφέρεται συνήθως στην εγκατάσταση Ισραηλινών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ή στη μετακίνηση Τούρκων στην κατεχόμενη Κύπρο. Αμφισβητεί το δικαίωμα ενός ανθρώπου να ζητήσει άσυλο σε μια χώρα όπου εισέρχεται είτε νομίμως είτε παρανόμως. Και χαρακτηρίζει «κτηνωδία» την πολιτική με την οποία η Ευρώπη αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια τους μετανάστες, καλώντας τους «να συμμετάσχουν σε ένα πραγματικό reality game».

Το άλλο κείμενο είναι αυτής της εβδομάδας και το υπογράφει ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταναστευτικής πολιτικής του ίδιου κόμματος. Ο συντάκτης αναφέρεται στην επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησε, άγνωστο πότε, σε τι συνθήκες και για ποιους λόγους, ένας μετανάστης εναντίον ενός Εύζωνα έξω από τη Βουλή. Μιλά για πράξη προσβολής απέναντι σε «σύμβολα τιμής, ανδρείας και εθνικής μνήμης» και καταλήγει ότι «ο σεβασμός στην ιστορία και στους θεσμούς δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

Το ζήτημα εδώ δεν είναι η ίδια η μετανάστευση, το πόσο επιζήμια είναι, το αν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μέσω συμφωνιών με «ασφαλείς χώρες», το αν συμβάλλει στην αύξηση της εγκληματικότητας και το σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι τι κάνει στελέχη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και άλλων προοδευτικών κομμάτων, να χρησιμοποιούν ακραία γλώσσα για να περιγράψουν μία από τις πιο σύνθετες προκλήσεις της εποχής μας. Πιστεύουν πραγματικά ότι οι μετανάστες θέλουν να εποικίσουν τον ελληνικό χώρο ή ότι ένας, ενδεχομένως σαλεμένος, μετανάστης απειλεί τα εθνικά μας σύμβολα; Ή προσπαθούν να πλειοδοτήσουν σε πατριωτισμό προκειμένου να αλιεύσουν ψήφους από ένα ακροδεξιό ακροατήριο;

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στο Int., ένα μηνιαίο ένθετο που κυκλοφορεί μαζί με ΤΑ ΝΕΑ, ο πρώην αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Βασίλης Τζεβελέκος σημειώνει ότι η δημόσια ρητορική για τη μετανάστευση «διαμορφώνει μια κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη που τροφοδοτεί τον φόβο, την ανασφάλεια, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό προς τους μετανάστες», οδηγώντας ταυτόχρονα τα πολιτικά κόμματα να ανταγωνίζονται ποιο θα υιοθετήσει την πλέον σκληρή αντιμεταναστευτική στάση για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του εκλογικού σώματος. Η ρητορική παράγει πολιτική, γράφει, «που με τη σειρά της ανατροφοδοτεί τη ρητορική. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αντιμεταναστευτικός λόγος έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό κανονικοποιηθεί».

Και κάπως έτσι ο Πλεύρης αναγκάζεται να ανεβάζει κάθε μέρα και περισσότερο τους τόνους για να μην τον κατηγορήσουν ότι μένει πίσω.