Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πράγματι ένας γίγαντας, όπως είπε ο αρμόδιος για τη λειτουργία του υπουργός. Eχει 127 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, 117.000 εργαζομένους και μερικές χιλιάδες συμβεβλημένους ιατρούς. Διαχειρίζεται περίπου 25 εκατ. περιστατικά τον χρόνο. Κυρίως, όμως, είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες του. Είναι σε μεγάλο βαθμό ο καθρέφτης του κρατικού μηχανισμού.

Για πρώτη φορά όσοι το χρησιμοποιούν είχαν την ευκαιρία να το αξιολογήσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το 66% περίμενε στα επείγοντα έως 3 ώρες. Το 86% ανέφερε ότι δεν υπήρξε αλλαγή στον προγραμματισμό του χειρουργείου του. Το 93% ότι βρήκε στη δομή που επισκέφθηκε τον γιατρό που έψαχνε. Ολα αυτά τα ποσοστά διαφημίζονται από την κυβέρνηση σαν απόδειξη ότι το ΕΣΥ αλλάζει επί των ημερών της. Μέχρι κι ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση χθες – ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να συνεχίσουν να λένε τη γνώμη τους για να «διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών».

Βέβαια, το 41% δήλωσε πως υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας. Και το 30% σημείωσε πως δεν ενημερώθηκε επαρκώς για τους κινδύνους και τις επιπλοκές της ιατρικής πράξης στην οποία θα υποβαλλόταν ή για εναλλακτικές της.

Οποιαδήποτε πρόοδος είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, τα νούμερα δείχνουν πως πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα. Οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία το επισημαίνουν ξανά και ξανά. Οι παρατηρήσεις τους πρέπει επιτέλους να ληφθούν υπόψη. Οι άνθρωποι που «τρέχουν» το ΕΣΥ ξέρουν καλύτερα απ’ όλους τις αδυναμίες του – και προφανώς θέλουν να βελτιωθεί.