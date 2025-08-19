Από πολλά φίλτρα αξιολόγησης αναμένεται να περάσει η νέα φουρνιά διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας, με τους ασθενείς να λαμβάνουν ενεργό ρόλο, εφεξής, στην τελική βαθμολόγησή τους.

Μάλιστα, εάν διαπιστωθεί ότι αγνοούν τις υποδείξεις των πολιτών για δυσλειτουργίες και κενά στις υγειονομικές δομές που διοικούν, τότε είναι πιθανόν οι πολίτες να είναι και αυτοί που θα δώσουν τη… «χαριστική βολή» για την τυχόν απομάκρυνσή τους από τα καθήκοντά τους.

Το χρήσιμο αυτό «εργαλείο», που έχει πλέον στη διάθεσή της η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, βασίζεται σε μια νέα βάση δεδομένων, η οποία χτίζεται από τις 14 Ιουλίου και έκτοτε εμπλουτίζεται από τις απαντήσεις των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο από το ΕΣΥ. Μέσα από δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο λαμβάνουν μέσω SMS και καλούνται να συμπληρώσουν, οι πολίτες καταθέτουν την εμπειρία τους: από την καθαριότητα και τον χρόνο αναμονής, μέχρι την ποιότητα της φροντίδας που έλαβαν και τη στάση του προσωπικού.

Εντούτοις, η «φωνή των ασθενών» δεν πρόκειται, όπως διαβεβαιώνουν οι τεχνοκράτες στην οδό Αριστοτέλους, να κλειδωθεί σε ένα συρτάρι.

Αντιθέτως, το σχέδιο προβλέπει πως όταν απαντηθούν τα πρώτα 50.000 ερωτηματολόγια θα γίνει ένας αρχικός απολογισμός, με τις διοικήσεις των νοσοκομειακών μονάδων να γίνονται αποδέκτες των παρατηρήσεων των πρώην νοσηλευομένων τους.

Αναλυτικότερα, τα ερωτηματολόγια χωρίζονται σε επτά ενότητες, με στόχο οι ασθενείς να βαθμολογήσουν κρίσιμα πεδία (π.χ. προσβασιμότητα, οργάνωση και συντονισμός φροντίδας, ποιότητα φροντίδας και προσωπικό).

Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά θα συγκρίνονται με τους στόχους που έχουν τεθεί στο συμβόλαιο απόδοσης κάθε διοικητή. Και εάν προκύψει ότι συστηματικά αγνοούνται οι ανάγκες των ασθενών, τότε το υπουργείο Υγείας θα μπορεί να κινηθεί μέχρι και στην παύση του διοικητή.

Το πρώτο “crash test”

«Αυτή η αξιολόγηση δεν είναι καταγραφή γνώμης, ούτε δημοσκόπηση. Είναι πλέον εργαλείο διοίκησης. Είναι συνδεδεμένο με την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων» είχε αναφέρει ενδεικτικά σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, συμπληρώνοντας ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων, ικανός για το πρώτο “crash test”.

Και έπειτα ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα:

«Για παράδειγμα, αν οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο τους τελευταίους έναν με δύο μήνες λένε όλοι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με την καθαριότητα, ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να δράσει άμεσα και να το διορθώσει. Αν δεν το διορθώσει, μπορεί να φτάσουμε και σε ποινή, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και την παύση του διοικητή. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι εργαλείο διοίκησης από εμάς».

Υπενθυμίζεται, δε, ότι η νέα νομοθεσία, με την οποία τοποθετήθηκε η νέα «γενιά» διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, προβλέπει έτσι κι αλλιώς αξιολόγηση των διοικητών με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες (όπως οικονομικοί στόχοι, έργα βελτίωσης, μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κ.ο.κ.) μία φορά τον χρόνο.

Μάλιστα, ο νομοθέτης προβλέπει ακόμα και απόλυση, χωρίς αποζημίωση, στην περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή επίδοση.

Εν τω μεταξύ, την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στον τομέα της Υγείας.

«Το ΕΣΥ λοιπόν αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμα πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό, σημείωσε, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων και στις κτιριακές ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, στην εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, στις προσλήψεις αλλά και στα απογευματινά χειρουργεία.