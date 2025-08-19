Αύξηση η οποία ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 καταγράφουν οι τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών. Ανάλυση της Elxis-At Home σημειώνει ότι η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών οδηγούν για μία ακόμα χρονιά τις τιμές των εξοχικών κατοικιών σε υψηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε 4.675 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 4.243 ευρώ/τ.μ. το 2024. Μάλιστα οι ενδεχόμενες υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022 διαμορφώνονται σε 35%, δεδομένου ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει υψηλό τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γαβριηλίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Elxis-At Home Greece, «νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγγύτητα ή θέα προς τη θάλασσα, που να μην ξεπερνούν σε κόστος τις 400.000-450.000 ευρώ, όπως αυτές που προσφέρει η Ελλάδα, είναι δυσεύρετες σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, η επενδυτική αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων αλλά και η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών προσφέρουν και την προοπτική μελλοντικών υπεραξιών, ενισχύοντας έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό».

Οι αυξήσεις

Στην έρευνά της σημειώνει ότι οι υψηλότερες αξίες φέτος εντοπίζονται σε ακίνητα που βρίσκονται στα νησιά του Ιονίου αλλά και σε άλλα παραθαλάσσια σημεία, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ωστόσο σταθερά ανοδική πορεία εμφανίζουν και οι τιμές των εξοχικών κατοικιών στην Κρήτη. Οσον αφορά τη ζήτηση, στο Ιόνιο η μεγάλη ζήτηση καταγράφεται στην Κέρκυρα, ενώ στη Δυτική Ελλάδα ξεχωρίζει η ακτογραμμή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Στην Κρήτη, τo νότιο τμήμα του Ρεθύμνου και η ευρύτερη περιοχή των Χανίων αποτελούν τις δημοφιλέστερες επιλογές των αγοραστών από το εξωτερικό. Μια ακόμα τάση που είναι εμφανής και φέτος είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς, καθώς οι περιοχές αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης.