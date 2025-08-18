Τον Αύγουστο του 2021 στις φωτιές της Αττικής, ένας νεαρός πήγε να συνδράμει στην κατάσβεση ως εθελοντής με το μηχανάκι του. Κάποιοι ντόπιοι όμως θεώρησαν ότι κινείται περίεργα και τον παρέδωσαν σε αστυνομικούς, καταγγέλλοντάς τον ως εμπρηστή. Συνελήφθη και πέρασε 11 μήνες στη φυλακή αδίκως. Απεδείχθη αθώος, αλλά στο μεταξύ έζησε κοντά έναν χρόνο στον Κορυδαλλό ενώ διαπομπεύτηκε στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα. Δύο χρόνια μετά, το 2023, αυτόκλητοι σερίφηδες στον Εβρο συνέλαβαν 13 μετανάστες ως εμπρηστές, είδηση που ενισχύθηκε από γνωστά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ με διάφορα γαργαλιστικά στοιχεία, ώσπου τελικά, μήνες μετά, οι μετανάστες αθωώθηκαν και ήταν οι διώκτες τους που κατέληξαν στη φυλακή.

Οι ιστορίες αυτές ξεχάστηκαν, αλλά είναι διδακτικές. Το τεκμήριο της αθωότητας θεωρείται, ούτως ή άλλως, μια περιττή υποσημείωση στη χώρα μας, όμως, ειδικά στην περίπτωση των πυρκαγιών, πολλοί αναζητούν την απάντηση, όχι στο κλίμα και τις παραλείψεις μας, αλλά σε σενάρια ύποπτης ανθρώπινης παρέμβασης. Πάνω στη δεδομένη ύπαρξη βλακών και εγκληματικών στοιχείων στην κοινωνία μας χτίζει ο καθένας το αφήγημα που του ταιριάζει. Αυτό κάνει και η κυβέρνησή μας.

Φέτος, δεν βρέθηκαν μετανάστες, βρέθηκαν όμως τρεις νεαροί στην Πάτρα. Οι πρώτοι δύο (με τον έναν να έχει παραδεχτεί τον εμπρησμό) βαφτίστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ως αναρχικοί, αντεξουσιαστές, χωρίς κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει το εν λόγω προφίλ πέρα από μια φωτογραφία που τους δείχνει πάνω σε ένα μηχανάκι.

Ο τρίτος, ένας 25χρονος, υπέστη το ανάλογο profiling και από τον υπουργό Υγείας, που απεφάνθη πως πρόκειται για άτομο που βάζει φωτιές για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Η διαπόμπευση του 25χρονου κρατά γερά, παρότι μεσολάβησαν λίγα εικοσιτετράωρα για να κυκλοφορήσουν τα ρεπορτάζ με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ότι οι Αρχές αμφισβητούν την ενοχή του και δείχνουν πως ίσως επρόκειτο για μία ακόμη περίπτωση άτυχου εθελοντή.

Φυσικά κανείς μας δεν γνωρίζει αν οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι ή ένοχοι. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το αναντίρρητο γεγονός ότι είναι αθώοι μέχρι να καταδικαστούν και ότι καμιά σύλληψη δεν μειώνει σε τίποτα τις κυβερνητικές ευθύνες. Κι είναι ασύλληπτη η χυδαιότητα της εξουσίας που κάθε χρόνο επιχειρεί να μας πείσει για το αντίθετο.