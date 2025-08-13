Ολομέτωπη επίθεση στον έλληνα Πρωθυπουργό με βαρείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε η γερμανική εφημερίδα “Tageszeitung” μέσω δημοσιεύματος υπό τον τίτλο «Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το Κράτος Δικαίου», το οποίο παρουσίασε το Mega στο κεντρικό του δελτίο. Το δημοσίευμα της «TAZ» αναφέρει συγκεκριμένα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «λερώσει» τα χέρια του αρχικά με ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, έπειτα με τη συγκάλυψη ενός καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τώρα με ένα μεγάλο σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ. Σύμφωνα μάλιστα με την “ΤΑΖ”, το μοτίβο που παρατηρείται σε όλες τις παραπάνω ενέργειες είναι «μηδενική έρευνα» και «μηδενικές εξηγήσεις». Οπως εξηγεί δε το δημοσίευμα, ο Πρωθυπουργός και οι υποστηρικτές του γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι «χάρη στα εξαγορασμένα Μέσα Ενημέρωσης, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία». Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται και στην «τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στη Δημοκρατία», η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δόθηκε όταν ο ίδιος ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης να ψηφίσουν στη Βουλή με επιστολική ψήφο ώστε να απορριφθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των γεωργικών επιδοτήσεων. Στο δημοσίευμα γίνεται, επιπλέον, λόγος για «ανεξέλεγκτο πελατειακό σύστημα, νεποτισμό και αχαλίνωτη διαφθορά» που κρατούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξουσία «σε βάρος της πλειοψηφίας» ενώ, κλείνοντας, ο δημοσιογράφος της “TAZ” σημειώνει πως ενώ ο έλληνας Πρωθυπουργός θέλει να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής, «στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».

«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»

Για τα όσα ισχυρίζεται η γερμανική εφημερίδα στο εν λόγω, αιχμηρό δημοσίευμα, έχουν προκληθεί ήδη αντιδράσεις «εντός των τειχών» από κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Γρηγόρη Θεοδωράκη, καλεί την κυβέρνηση να φύγει, «πριν μετατρέψει τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια». Επικαλούμενος το δημοσίευμα της “TAZ”, όπως αυτό παρουσιάστηκε από το Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει πως «αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης των “αρίστων” του κ. Μητσοτάκη: πελατειακό σύστημα, αχαλίνωτη διαφθορά, θεσμική κατάπτωση», για να καταλήξει πως «δεν αξίζει στην πατρίδα μας αυτή η κυβέρνηση».

Καμπάνια για τους νέους στη ΔΕΘ

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση με τους νέους στο επίκεντρο μαθαίνω πως θα γίνει στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στα social media και την επανασύνδεση των μαθητών με τις εφημερίδες ως μέσο τεκμηριωμένης ενημέρωσης. Πρόκειται για καμπάνια που θα παρουσιαστεί από το βήμα της ΔΕΘ μέσω κοινής ομιλίας του Παύλου Μαρινάκη και της Σοφίας Ζαχαράκη και η οποία επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Ακούω πως στην εκτέλεσή της και προκειμένου να αντιμετωπίσει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα fake news, η καμπάνια θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βίντεο στα social media, σχετικό υλικό ενημέρωσης και επισκέψεις στα σχολεία για την άμεση επαφή των μαθητών με εφημερίδες. Οσο για το πώς προέκυψε ως ιδέα η συγκεκριμένη καμπάνια, η απάντηση βρίσκεται σε σχετικές συζητήσεις που είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας με φόντο την εξάπλωση του φαινομένου της παραπληροφόρησης ενώ καθοριστικό ρόλο μαθαίνω πως έπαιξε και η ανάγκη να έρθουν πιο κοντά με τις εφημερίδες οι μαθητές, την οποία εξέφρασε τόσο η ΕΙΗΕΑ όσο και η ΕΣΗΕΑ σε συναντήσεις των διοικήσεών τους με τον Παύλο Μαρινάκη κατά το παρελθόν.

Η επίμαχη ανάρτηση της πρεσβείας μας

Πρώτα έγινε γνωστό χθες από την εκπρόσωπο του ελληνικού ΥΠΕΞ πως υπήρξε κάποιο ζήτημα με ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο κι έπειτα έγινε γνωστό το τι είχε συμβεί. «Εχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες», τόνισε η Λάνα Ζωχιού επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι «το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας». Την ώρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση, η επίμαχη ανάρτηση είχε «κατέβει» έπειτα από εντολή των αρμόδιων υπηρεσιών και υπό τον φόβο εξάπλωσης του φαινομένου. Ορισμένοι χρήστες όμως είχαν, εν τω μεταξύ, προλάβει να την κάνουν αναδημοσίευση στα δικά τους προφίλ κι έτσι έγινε γνωστό πως επρόκειτο για ανάρτηση – κάλεσμα σε κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα με αίτημα να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα και με συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Καμία συνεργασία με το Ισραήλ – Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται».