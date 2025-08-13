Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, καταδίκασε χθες την επίσκεψη βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, του Εργατικού Αφζάλ Καν, στα Κατεχόμενα – τι έκανε ο Καν; Φωτογραφίστηκε με τον Ερσίν Τατάρ, με φόντο τα σύμβολα του ψευδοκράτους. Ο Λετυμπιώτης τόνισε πως το κυπριακό ΥΠΕΞ προέβη σε διάβημα προς τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της απάντησε πως η επίσκεψη έγινε με την προσωπική ιδιότητα του βουλευτή, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς να σχετίζεται με τα καθήκοντά του. Για την ιστορία (και για να γίνει αντιληπτή η διαφορά), τίποτα παρόμοιο δεν είχε συμβεί με την επίσκεψη μελών του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ, που τόση σκόνη σήκωσε στην Ελλάδα – αλλά όχι στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στη Λευκωσία.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ;

Αν υπάρχει μια περιφέρεια που όλες οι πλευρές θα κοιτάξουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου, αυτή δεν είναι άλλη από την Κρήτη. Εκεί ο αντίκτυπος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μεγαλύτερος, η ψαλίδα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση πολύ μικρότερη – και οι σχέσεις, προφανώς, πιο περίπλοκες και λόγω εντοπιότητας του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εχει ενδιαφέρον για όλους πώς έχει αποτυπωθεί το σκάνδαλο στην τοπική κοινωνία. Και κυρίως, πώς εκλαμβάνουν οι μεν το γεγονός πως πρέπει να επιστρέψουν χρήματα και οι δε πως τόσα χρόνια δεν έπαιρναν αρκετά λόγω παρανομιών. Με την προϋπόθεση, πάντα, πως η επικείμενη δικογραφία θα αφορά άλλες περιοχές.

ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Με μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσα σε εκπροσώπους της νεότερης γενιάς, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για «όραμα» και «ευκαιρίες» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: «Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κάποιος πιο πονηρεμένος της πολιτικής επικοινωνίας θα μπορούσε να εικάσει εύκολα ότι στα μέσα Αυγούστου, αυτή η ανάρτηση δεν είναι μόνο αυτό που λέει. Είναι και χτίσιμο προφίλ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιος κυκλοφορεί στην Αθήνα και περνάει, ακόμα και με αυτοκίνητο το βράδυ, κάτω από την Πατησίων, ξέρει τις άθλιες συνθήκες στις οποίες παραμένουν εκεί δεκάδες τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι – ευάλωτοι στους διακινητές και στους υγειονομικούς κινδύνους που μπορεί να τους κοστίσουν τη ζωή, γκριζάρουν ταυτόχρονα την εικόνα της πόλης. Τέτοιες φωτογραφίες μοιράστηκε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Δούκας: «Δύο μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης (…) ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε», σχολίασε, τονίζοντας πως ο δήμος «συνεχίζει να πιέζει για να παρθούν μέτρα, έχοντας ήδη αναλάβει όσες ευθύνες του αναλογούν. Οσοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, για να απαλλάξουν την κυβέρνηση από τις σοβαρές ευθύνες της, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία». Θα έχουμε και δεύτερο γύρο με το Μαξίμου για το θέμα;

ΑΠΟΡΙΑ

Ποια είναι η πιο δημοφιλής περιφέρεια της Αττικής για φιλόδοξους πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ;