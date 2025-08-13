Solo travellers, micro-cations, slow travelling, digital nomads, multigenerational travelling και άλλες ορολογίες συνοδεύουν τη μετά Covid εποχή όπου καταγράφεται ταξιδιωτική έκρηξη, με νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρισμό. Η αναζήτηση της εμπειρίας, η ευκολία οργάνωσης, η επιθυμία για εντυπωσιακά backgrounds στα social media, οι διάφορες πλατφόρμες (ανταλλαγής σπιτιών, συγκατοίκησης κ.λπ.) και εφαρμογές (ταξιδιωτικών οδηγών, αυτόματης μετάφρασης κ.λπ.) καθώς και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας είναι μερικοί από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει το ταξιδεύειν…

Solo travellers

Το κατά μόνας ταξίδι διαρκώς κερδίζει έδαφος και είναι η τάση με τον μεγαλύτερο δείκτη αύξησης, ειδικά στους νέους ταξιδιώτες. Στατιστικά από διάφορες ταξιδιωτικές πλατφόρμες δείχνουν ότι περίπου το 60% όσων αποφάσισαν να κάνουν τουλάχιστον ένα ταξίδι μόνοι τους μέσα στο 2024 είναι γυναίκες και το 68% αυτού του είδους των ταξιδιωτών είναι κάτω των 31 ετών. Ο κύριος λόγος που επιλέγουν να δουν άλλα μέρη του κόσμου μόνοι τους (74%) είναι γιατί δεν θέλουν να περιμένουν πότε θα βρουν την κατάλληλη παρέα και θέλουν να είναι όσο πιο ευέλικτοι γίνεται στον τρόπο που θα κινηθούν στο ταξίδι τους.

Τα ταξίδια τους διαρκούν κατά μέσο όρο μία εβδομάδα και το κόστος κυμαίνεται από 800 έως 2000 ευρώ. Solo travellers βλέπουμε να εμφανίζονται διαρκώς και στα social media, λειτουργώντας και ως influencers.

Digital nomads

Δουλειές που δίνουν τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας δίνουν και τη δυνατότητα της μετακίνησης σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη έχει σήμα! Ετσι, από την πανδημία κι έπειτα παρατηρείται μια εκρηκτική άνοδος όσων συνδυάζουν μακροχρόνια ταξίδια και εργασία. Το 2024 υπολογίζεται ότι ταξίδεψαν με αυτή τη λογική περίπου 35 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες, ενώ το 2019 το αντίστοιχο νούμερο ήταν γύρω στα 7. Τη μερίδα του λέοντος σε αυτό το είδος ταξιδιού, με 44%, έχουν οι Millennials (25-40) και ακολουθεί η Gen Z (18-24), αποτελώντας το 21% των ψηφιακών νομάδων.

Slow travelling

Μπορεί ο συντομότερος δρόμος να είναι ο καλύτερος για να φτάσεις στον τελικό σου ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά αυτό φαίνεται να μη θεωρείται από όλους η ιδανική επιλογή.

Μια άλλη ταξιδιωτική τάση είναι το slow travelling. Ενώ υπάρχει συντομότερη διαδρομή ή πιο γρήγορος τρόπος να βρεθεί κάποιος κάπου, επιλέγει μια πιο χρονοβόρα διαδρομή – ακόμα και αν θα του κοστίσει περισσότερο –, με αυτοκίνητο, τρένο ή λεωφορείο κάνοντας πολλές ενδιάμεσες στάσεις. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα αυτοκινούμενα γίνονται ανάρπαστα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μultigenerational travelling

Μπορεί από τους Ελληνες να μην το βλέπουμε συχνά, αλλά από τους επισκέπτες στη χώρα μας, αν παρατηρήσει κανείς και φέτος το καλοκαίρι, θα διαπιστώσει πως δεν είναι λίγοι οι Αμερικανοί κυρίως, οι Αραβες, αλλά και οι Ευρωπαίοι που έρχονται στη χώρα μας με όλο το σόι ή με μεικτές ηλικιακά παρέες που περιλαμβάνουν από ηλικιωμένους μέχρι μικρά παιδιά και εντάσσουν στο πρόγραμμά τους δραστηριότητες για όλους.

Με αυτή την τάση έχουν τη δυνατότητα και άνθρωποι τρίτης ηλικίας να ταξιδέψουν, έχοντας τη φροντίδα των υπόλοιπων μελών της οικογένειας ή της παρέας.

Για την ελληνική οικογένεια φαντάζει κάπως δύσκολο να ταξιδεύουν αδέρφια, ξαδέρφια, πεθερές, παππούδες και ζευγάρια μαζί, αλλά για τους Βορειοευρωπαίους είναι εφικτό.

Micro-cations

Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η πίεση από τη δουλειά, λίγο οι ευκαιρίες στα εισιτήρια, έχουν οδηγήσει πολλούς από εκείνους που αγαπούν τα ταξίδια να κάνουν περισσότερα για λιγότερες μέρες, συνδυάζοντάς τα με κάποια δραστηριότητα ή κάποιο event, όπως μια συναυλία, ένα φεστιβάλ ή ένα συνέδριο.

Το ποσοστό των τριήμερων διακοπών διαρκώς αυξάνεται και μπορούν να γίνουν πολύ οικονομικά αν κλείσει κανείς αρκετά νωρίτερα αεροπορικά εισιτήρια ή αν χρησιμοποιήσει πλατφόρμες ανταλλαγής σπιτιών ή συγκατοίκησης…

Digital detox travelling

Επίσης αυξανόμενος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών που επιλέγουν ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές σε μέρη με ισχνή παρουσία του ψηφιακού κόσμου και της τεχνολογίας, θέλοντας να αποτοξινωθούν από τις συσκευές.

Ετσι επιλέγουν ακόμα και μέρη όπου δεν υπάρχει Ιντερνετ ή και άλλες ανέσεις, όπως μια καλύβα ή συγκροτήματα κοντά σε ακτές και μέσα σε δάση.

Second city travelling

Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Βερολίνο και Ρώμη είναι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί διαχρονικά, αλλά πολλές πιο «δεύτερες» πόλεις κερδίζουν έδαφος.

Είτε γιατί οι ταξιδιώτες έχουν ήδη πάει στους «μεγάλους» προορισμούς είτε γιατί επιζητούν λιγότερο τουριστικά μέρη ή γιατί το ταξίδι θα κοστίσει σημαντικά λιγότερο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τελευταία χρόνια που αφορά τη χώρα μας είναι τα ταξίδια προς την Κρακοβία ή το Παλέρμο, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στον ταξιδιωτικό χάρτη των Ελλήνων, ενώ τώρα βρίσκει κανείς οικονομικές απευθείας πτήσεις, ή πόλεις όπως η Μπρατισλάβα που χρησιμοποιεί κανείς ως ορμητήριο για να επισκεφθεί άλλες – πιο ακριβές – πόλεις όπως η Βιέννη.

Σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται και ακόμα πιο άγνωστες πόλεις, όπως το Aarhus της Δανίας ή το Cork της Ιρλανδίας.