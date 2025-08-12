Η επιχειρηματολογία των φρουρών και φίλων της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μοναδική. Ανέκαθεν ήταν. Αρπάζουν τα πληκτρολόγια και υπερασπίζονται με πάθος κάθε πιθανό και απίθανο πράγμα, κάθε πράξη ή παράλειψη της κυβέρνησης. Συχνά συκοφαντούν, απαξιώνουν, κάνουν το άσπρο μαύρο. Ο ζήλος τους πολλές φορές υπερβαίνει ακόμα και τον ζήλο της ίδιας της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τις πράξεις της. Δεν είναι λίγες οι φορές που η επιχειρηματολογία αυτή έχει «πάει κουβά», καθώς κατόπιν εορτής έχει βγει «εντολή Μητσοτάκη» για να μαζευτούν τα ασυμμάζευτα. Τότε η «γραμμή» αλλάζει και μιλούν για «αποτελεσματικότητα», «γρήγορα αντανακλαστικά» και «επιτελικότητα». Τελευταίο πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματολογίας αυτής ήταν το Παλαιστινιακό. Πρώτα έλεγαν ότι στην Παλαιστίνη δεν πεινάει κανείς. Επειτα έδειχναν φωτογραφίες «παχουλών» Παλαιστινίων για να πείσουν πως στην Παλαιστίνη όντως δεν πεινάει κανείς. Τους φαίνονταν χορτάτοι γαρ και τσουπωτοί, οπότε σου λέει δεν πεινάνε, ψέματα είναι όλα, συκοφαντίες, κακοήθειες, αντισημιτισμοί και αριστερή προπαγάνδα.

Στη συνέχεια πιάστηκαν από την επίμαχη φωτογραφία με το αποστεωμένο παιδάκι από τη Γάζα, τον Μοχάμεντ αλ Ματούκ, που δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο των “New York Times” της 25ης Ιουλίου. Η δραματική εικόνα, που έδειχνε όντως ένα αποστεωμένο παιδί (λόγω όπως αποδείχθηκε μάλλον σπάνιων παθήσεων), προκάλεσε έκρηξη συναισθημάτων για την τραγικότητά της και αναπαράχθηκε από όλα τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης. Ηταν όμως μια εικόνα που δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, δημιουργώντας λάθος εντυπώσεις. Η παραδοχή των Τάιμς ήταν αρκετή για να υποστηριχθεί για άλλη μια φορά ότι στη Γάζα δεν συντελείται δα και καμία καταστροφή και πως όλοι είναι χορτάτοι.

Στις 9 Αυγούστου, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πόσταρε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η Πολεμική Αεροπορία προχώρησε στη ρίψη 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Οι επιχειρηματολόγοι της χορτασιάς τότε συνεχάρησαν τον Πρωθυπουργό που έστειλε τρόφιμα στους πεινασμένους της Παλαιστίνης, την πείνα των οποίων οι ίδιοι αρνούνταν.

Τι να περιμένει όμως κανείς από ανθρώπους που και τα έξι χρόνια κυβέρνησης ΝΔ, με Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Προανακριτικές στην επικαιρότητα, περιορίζονται σε παραλλαγές τού «το τάδε ανθυποστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδος είπε το εξής μεμπτό!»;