Ηλθε στη Μύκονο. Ζήτησε από τον φαρμακοποιό Νίκο Κουσαθανά να επισκεφθεί το πατρικό της μεγάλης συγγραφέως Μέλπως Αξιώτη στον πάνω όροφο του φαρμακείου της Χώρας του νησιού. Αγγιζε για ώρα τα αντικείμενα του σπιτιού. Και όλα αυτά για να παίξει τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως. Το 2018 επανήλθε με τη «Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας» σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή – που έφυγε αδόκητα από τη ζωή την Κυριακή στους Φούρνους Ικαρίας –έτσι δούλευε. Με θρησκευτική ευλάβεια. Αφησε ρόλους, μα πάνω απ’ όλα άφησε εκείνη τη σφραγίδα του ταγμένου ανθρώπου.