Ηλθε στη Μύκονο. Ζήτησε από τον φαρμακοποιό Νίκο Κουσαθανά να επισκεφθεί το πατρικό της μεγάλης συγγραφέως Μέλπως Αξιώτη στον πάνω όροφο του φαρμακείου της Χώρας του νησιού. Αγγιζε για ώρα τα αντικείμενα του σπιτιού. Και όλα αυτά για να παίξει τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως. Το 2018 επανήλθε με τη «Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας» σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή – που έφυγε αδόκητα από τη ζωή την Κυριακή στους Φούρνους Ικαρίας –έτσι δούλευε. Με θρησκευτική ευλάβεια. Αφησε ρόλους, μα πάνω απ’ όλα άφησε εκείνη τη σφραγίδα του ταγμένου ανθρώπου.
Ο Γιάννης Στάνκογλου ερμηνεύει μαζί με την κόρη του παραδοσιακό τραγούδι σε μνημείο στη Σρι Λάνκα (video)
Αντί να επιλέξει κάποιο ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Γιάννης Στάνκογλου προτίμησε έναν εναλλακτικό προορισμό, τον οποίο επισκέφθηκε μαζί με τα παιδιά του. Ο ηθοποιός ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του και την κόρη του, Φοίβη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, ο ίδιος δημοσιεύει στιγμιότυπα […]
Έξω φρενών ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»
Έντονη ήταν η αγανάκτηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου». Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε ακριβώς έξω από […]
Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε νέο άλμπουμ με τίτλο «The Life of a Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ, η κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανακοίνωσε επίσημα το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl». Η ανακοίνωση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, προκαλώντας ενθουσιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο στους θαυμαστές της. Αν και δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί […]
Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Έχει φτιάξει το δικό του φρούριο στο Πάλο Άλτο και προκαλεί αντιδράσεις
Από ήσυχη γειτονιά σε ιδιωτικό συγκρότημα υψηλής ασφάλειας μετά από οκτώ χρόνια έργων. Αντιδράσεις κατοίκων και πολιτική συζήτηση
Λίαμ Νίσον: Αγνοούσε τα Labubu κι η αντίδρασή του έγινε viral στο διαδίκτυο
Ο Λίαμ Νίσον ζει μια πολύ επιτυχημένη περίοδο, πρωταγωνιστώντας στο «The Naked Gun» και απασχολώντας τα ΜΜΕ με τη σχέση του με την Πάμελα Άντερσον. Σε πρόσφατη συνέντευξη, αιφνιδιάστηκε όταν ρωτήθηκε για το παιχνίδι Labubu.