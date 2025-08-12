Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 712 κρατικοί υπάλληλοι – αύξηση 19% σε σχέση από πέρυσι – ελέγχθηκαν για σειρά παρανόμων ή παράτυπων ενεργειών από τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές το 2024. Από αυτούς, οι 147 ήταν αιρετοί (δήμαρχοι κ.λπ.), οι 124 υπάλληλοι δήμων, οι 97 ένστολοι, οι 81 υπάλληλοι υπουργείων, οι 80 εκπαιδευτικοί, οι 56 υπάλληλοι περιφερειών, οι 37 ιατροί και οι 34 σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Για αυτούς τους κρατικούς λειτουργούς ασκήθηκαν 955 ποινικές διώξεις, 424 ποινικές αποφάσεις, ενώ 183 τέθηκαν σε αργία και εκδόθηκαν 14 πράξεις έκπτωσης υπαλλήλων! Σημειώνεται ότι οι αιρετοί, για τους οποίους είχε διαπιστωθεί ότι προχωρούσαν σε ύποπτες ενέργειες, την πιο προηγούμενη χρονιά ήταν 103, δηλαδή υπήρξε αύξηση της διαφθοράς στα αιρετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της τάξεως του 43% μέσα σε λίγους μήνες.

Αυτές οι εντυπωσιακές διαπιστώσεις για τη διαφθορά στο Δημόσιο προκύπτουν από την τελευταία έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ».

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή η ΕΑΔ διαχειρίστηκε το 2024 5.305 υποθέσεις και συνέταξε 2.527 εκθέσεις ερευνών. Αναλυτικά, προχώρησε σε 93 ελέγχους για πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε δήμους, 42 σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 36 σε υπουργεία, 28 σε περιφέρειες και 21 σε δημόσιες επιχειρήσεις. Ενώ ήλεγξε για παρανομίες 92 υπαλλήλους, 53 προϊσταμένους διευθύνσεων, 26 προϊσταμένους τμημάτων και 13 δημάρχους! Ομως από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ πέρυσι οι υπόλογοι για πειθαρχικά παραπτώματα ήταν 312, από τους οποίους οι 57 δήμαρχοι(!), υπήρξε φέτος ραγδαία μείωση αυτών των ελεγχομένων.

Παύθηκαν

Συνολικά 90 άτομα παύθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες (σχεδόν ένας ανά τέσσερις ημέρες) από τους οποίους οι 60 για αδικαιολόγητη αποχή από την υπηρεσία, οι εννιά για δωροληψία, οι πέντε για ψευδείς βεβαιώσεις, οι τέσσερις για βιασμούς κ.λπ. και οι τρεις για υπεξαιρέσεις. Ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων που είχαν εκδιωχθεί το 2023 ήταν 74. Οπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης σε δημοτικό υπάλληλο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς χορηγούσε ψευδείς βεβαιώσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ. Οπως εξάλλου και σε υπάλληλο για αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία του καθώς απουσίαζε ολόκληρο το καλοκαίρι προκειμένου να λειτουργήσει κατάστημα μαζικής εστίασης σε παραλιακή περιοχή της χώρας! Επίσης καταγράφεται η ενδεικτική περίπτωση επιβολής προστίμου αποδοχών έξι μηνών σε υπάλληλο που καταδικάστηκε για υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης για την ανανέωση του μελετητικού πτυχίου του ως πολιτικού μηχανικού.

Παθήσεις

Ομως εντυπωσιακές είναι και οι αναφορές στην έκθεση της ΕΑΔ για δύο ελεγχόμενα κέντρα φυσιοπαθητικής όπου διαπιστώθηκε ότι από υπαλλήλους υπήρχαν «ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων, μέσω σελίδων κοινωνικών δικτύων και ιστοτόπων, όπως και παράνομη προώθηση, από εργαζόμενο προς τους επισκέπτες των κέντρων, σκευάσματος κολλοειδούς αργύρου ως συμπληρώματος διατροφής, χωρίς την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ».

Ακόμη υπήρξε έλεγχος νομιμότητας 615 αιτήσεων δικαιούχων για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) 2018-2023 και διαπιστώθηκε έγκριση 169 αιτήσεων βάσει μη νόμιμου δικαιολογητικού, ανάθεση παράλληλων καθηκόντων χωρίς την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων, απουσία δεύτερης και τρίτης γραμμής ελέγχου κατά τη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων για την καταβολή ΕΕΕ. Καθώς επίσης και έλλειψη δικλίδων ασφαλείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, όσον αφορά την αναγνώριση και απόρριψη έγκρισης αιτήσεων χορήγησης ΕΕΕ όταν οι αιτούντες δικαιούχοι είναι δημότες άλλων δήμων.

Τέλος, σε έδρα των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ διαπιστώθηκε εκτέλεση μεταφορικών δραστηριοτήτων από το 2008, χωρίς ισχύουσα άδεια λειτουργίας του Σταθμού, όπως και παράνομη τοποθέτηση μεγάλης δεξαμενής υγρών καυσίμων με αντλία για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων σε χώρο επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν κίνδυνοι για το επιβατικό κοινό από ετοιμόρροπες κατασκευές κ.λπ.