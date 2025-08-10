Από τα αποτελέσματα των τραπεζών για το α’ εξάμηνο του έτους και τις κινήσεις τους το τελευταίο διάστημα, εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον ρόλο που θέλει να παίξει η καθεμία τους στη νέα εποχή.

Τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής σελίδας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι τα εξής:

Αυξημένος ανταγωνισμός στις τέσσερις συστημικές από μια σειρά από μικρότερους παίκτες, που συναποτελούν τον λεγόμενο «πέμπτο πόλο»: CrediaBank, Optima Bank, Snappi, ξένες neobanks (π.χ. Revolut) και συνεταιριστικές.

Μειωμένα έσοδα από τόκους λόγω του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων στην ευρωζώνη, που ενδέχεται να παραταθεί όσο ενισχύεται το ευρώ.

Μείωση της πιστωτικής επέκτασης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στα τέλη του 2026.

Αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικονομίας.

Η διεθνής

Η Eurobank έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξή της σε «εθνικό πρωταθλητή» και «πρέσβη» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος διεθνώς. Φέτος, στοχεύει σε κέρδη 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά (850 εκατ. ευρώ) θα έρχονται από διεθνείς δραστηριότητες, ενώ το 2027 υπολογίζει περισσότερα κέρδη από το εξωτερικό από ό,τι από την εγχώρια δραστηριότητα. Οι εξαγορές της στην Κύπρο (Ελληνική Τράπεζα, CNP Insurance) δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ η πρόσφατη ίδρυση του Συμβουλίου Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου έχει στόχο να «ξεκλειδώσει» τις αγορές της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, η τράπεζα εξετάζει την ενίσχυση της παρουσίας της στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας, αλλά και στις αγορές των ασφαλίσεων και της διαχείρισης περιουσίας.

Η ενεργειακή

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) έχει θέσει ως προτεραιότητα την κεφαλαιοποίηση του στρατηγικού στόχου της χώρας να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο. Η ΕΤΕ έχει περίπου 3 δισ. ευρώ σε δάνεια για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ έχει πραγματοποιήσει τρεις εκδόσεις πράσινων ομολόγων, αντλώντας συνολικά 1,9 δισ. ευρώ. Πλέον, οι πράσινες εκδόσεις αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της τράπεζας. Παράλληλα, η ΕΤΕ έχει επενδύσει σημαντικά και στην έτερη προτεραιότητα του ΤΑΑ: την ψηφιοποίηση. Από το 2021, επενδύει 100 εκατ. ευρώ ετησίως για την τεχνολογική της αναβάθμιση. Εχει ανανεώσει πλήρως τον εξοπλισμό της, ενώ έχει αλλάξει και το κεντρικό της πληροφοριακό σύστημα (core banking system, CBS), με το έργο να ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη του έτους.

Η φιλική

Η Πειραιώς χτίζει ένα προφίλ που απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή, με νέα, προσαρμοσμένα προϊόντα λιανικής, όπως το στεγαστικό δάνειο «Σπίτι 25» ή το «1 Fund», ένα καταθετικό – επενδυτικό προϊόν για νέους 18–30 ετών. Επιπλέον, η Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών) με 10,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, και παρά την «παραφωνία» με την πώληση δικτύου 850 ΑΤΜ στην Cashflex που έφερε αντιδράσεις, η Πειραιώς θέλει να είναι η τράπεζα που μένει δίπλα στον πελάτη, αφού έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα με 368 και τους περισσότερους υπαλλήλους με 6.990. Τέλος, με τη neobank Snappi, θέλει να «κατακτήσει» την αγορά της νέας γενιάς, με έμφαση στις καταθέσεις, την κατανάλωση και τις επενδύσεις μικρού κεφαλαίου.

Η επενδυτική

Η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank με 20% των μετοχών – που δεν αποκλείεται να φτάσει και στο 30% – δίνει στην ελληνική τράπεζα την τεχνογνωσία για να φέρει τις επενδύσεις σε πρώτο πλάνο. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Axia Ventures την περασμένη εβδομάδα κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AXIA θα ενοποιηθεί με τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank και με τη χρηματιστηριακή θυγατρική Alpha Finance Investment Services, δημιουργώντας μια ενιαία εταιρεία, που θα προσφέρει εξειδικευμένες και ολιστικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Το α’ εξάμηνο του 2025, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Alpha Bank αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 20,3 δισ. ευρώ.

Η προσιτή

Η CrediaBank (πρώην Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα) αναμένεται να κάνει δυναμική είσοδο στην αγορά από τον Οκτώβριο, όταν θα παρουσιάσει νέα προϊόντα που θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στους καθημερινούς πελάτες της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προϊόντα αυτά θα είναι ιδιαιτέρως προσεγμένα, με στόχο να «χτυπήσουν» στα κενά της αγοράς, ενώ ειδική έμφαση θα δοθεί και σε προϊόντα που θα αφορούν συνταξιούχους. Εξάλλου, είναι η μόνη τράπεζα που δέχεται πελάτες χωρίς ραντεβού, θέλοντας να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Αλλωστε, από τη λέξη «πίστη» στα λατινικά (credas) προέρχεται και το νέο όνομα της τράπεζας.

Η μπουτίκ

Από την ίδρυσή της, η Optima Bank έχει βάλει σε πρώτο πλάνο την προσέλκυση premium πελατείας, δηλαδή ιδιώτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Θέλει να γίνει η τράπεζα επιλογής για τα «μεγάλα πορτοφόλια», αλλά και για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό αντανακλάται άλλωστε από τα αποτελέσματα του εξαμήνου, με τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση της τράπεζας να ανέρχονται σε 4,7 δισ. ευρώ (+29% σε ετήσια βάση), την ώρα που οι καταθέσεις είναι στα 5,2 δισ. ευρώ (+40%). Βασικό της προϊόν είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις, στις οποίες έχει τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς.