Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για το εύρος των καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία επίσημης Εκθεσης, το 71% απ΄όσους διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό, δεν έχει καταφέρει να βάλει στην άκρη πάνω από 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την επίπτωση της ακρίβειας στην συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι σε θέση να αποταμιεύσει αλλά ούτε και να καλύψει βασικές βιοτικές του ανάγκες.

Από την άλλη πλευρά, πάνω από 100.000 ευρώ στην τράπεζα, έχει μόνο το 0,8% των καταθετών.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε συνθήκες έντονης οικονομικής ασφυξίας φαίνεται να λειτουργούν τα ελληνικά νοικοκυριά, με τα τελευταία στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις να επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία αποταμίευσης από τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε στα «ΝΕΑ» ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας, επικαλούμενος στοιχεία της έκθεσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το 71% των καταθετών διαθέτει λιγότερα από 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ μόλις το 0,8% έχει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν συγκέντρωση πλούτου και απουσία αποταμίευσης:

71% των καταθετών έχουν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ

13% διαθέτουν από 1.000 έως 5.000 ευρώ

13,7% βρίσκονται μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ

1,5% έχουν από 50.000 έως 100.000 ευρώ

0,8% κατέχουν πάνω από 100.000 ευρώ

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά της υφιστάμενης κατάστασης, όπου η μεσαία τάξη συρρικνώνεται και η αποταμίευση μετατρέπεται σε «προνόμιο».

ΙΟΒΕ: Υποχώρηση στην πρόθεση αποταμίευσης

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ για το 2025 δείχνουν συνεχιζόμενη μείωση της πρόθεσης αποταμίευσης:

83% των πολιτών δεν θεωρούν πιθανό να αποταμιεύσουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες (από 87% το 2024)

Αντίστοιχα, μόλις το 16% εκτιμά ότι θα μπορέσει να αποταμιεύσει, από 13% πέρυσι

ΕΛΣΤΑΤ: Στο -8,5% η αποταμίευση – Ελάχιστη αύξηση στο εισόδημα

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (ακαθάριστη αποταμίευση ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος) ήταν αρνητικό, στο -8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025, από -2,4% την ίδια περίοδο το 2024.

Παράλληλα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,7% σε ετήσια βάση, από 36,89 δισ. ευρώ σε 37,14 δισ. ευρώ, με ρυθμό κατώτερο του πληθωρισμού, κάτι που πρακτικά σημαίνει μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Χατζησαλάτας: «Η ακρίβεια ακυρώνει κάθε πρόθεση αποταμίευσης»

Ο Γιάννης Χατζησαλάτας υπογραμμίζει ότι «τα νοικοκυριά δεν μπορούν πλέον να αποταμιεύσουν, διότι τα εισοδήματα δεν επαρκούν, καθώς η ακρίβεια υπερκαλύπτει κάθε πιθανή αύξηση αποδοχών».

Όπως τονίζει, το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται στα βασικά, με αποτέλεσμα η αποταμίευση να αποτελεί όλο και πιο μακρινό στόχο.