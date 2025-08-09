Η Μύκονος και η Σαντορίνη, δύο από τους βασικούς πυλώνες-προορισμούς του ελληνικού τουρισμού, δίνουν και φέτος τη μάχη των κρατήσεων, με τα στοιχεία να δείχνουν νέα μείωση στις τουριστικές αφίξεις.

Ειδικά για τη Σαντορίνη, τα χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι, φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με την παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του χρόνου και την ανασφάλεια που προκλήθηκε στους υποψήφιους επισκέπτες.

Η καμπύλη της τουριστικής κίνησης στα δύο νησιά επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς: το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) κάνει λόγο για σημαντική κάμψη στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη Σαντορίνη με το ποσοστό να φτάνει στο -19%, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εκτιμά ότι οι απώλειες των αφίξεων στη Σαντορίνη για όλη τη χρονιά θα κυμανθούν γύρω στο -10% έως -15% σε σχέση με πέρυσι. Η Μύκονος, παρότι είχε πτώση 8% στις αεροπορικές αφίξεις μέχρι και τον Απρίλιο, σε σχέση με το 2024, φαίνεται να ανακάμπτει σταδιακά, καταγράφοντας τον Ιούνιο ελαφρά αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το Ferryhopper, οι τάσεις αυτές οφείλονται κυρίως στους ταξιδιώτες του εξωτερικού. Ειδικότερα, η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, ενώ αντίθετα η Μύκονος παρουσιάζει σταθερή εικόνα, σε σχέση με το 2024. Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Google, σύμφωνα με τα οποία οι σχετικές αναζητήσεις «Πειραιάς – Σαντορίνη» και «Μύκονος – Σαντορίνη» μειώθηκαν κατά 16% και 25%, αντίστοιχα, σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι αναζητήσεις σχετικές με το ταξίδι «Πειραιάς – Μύκονος» καταγράφουν οριακή αύξηση σε σχέση με το 2024 (+2%).

Το ταξιδιωτικό κοινό

Την ίδια στιγμή, οι κρατήσεις από ταξιδιώτες του εξωτερικού προς τη Σαντορίνη παραμένουν σε καθοδική τροχιά. Αγορές που παραδοσιακά ενίσχυαν σημαντικά το νησί, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, φαίνεται ότι επηρεάστηκαν από τον απόηχο των σεισμικών δονήσεων. Σύμφωνα με δεδομένα των ταξιδιωτικών γραφείων, οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις μειώθηκαν κατά 5% από ταξιδιώτες των ΗΠΑ, κατά 6% από την Αυστραλία και κατά 2% από τον Καναδά. Ωστόσο, καταγράφονται και μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων από άλλες χώρες όπως η Γαλλία (-20%).

Στην περίπτωση της Μυκόνου οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις από ΗΠΑ κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ από την Αυστραλία μειώθηκαν περίπου κατά 10% και από Καναδά κατά -22%. Παρά τη μείωση των αφίξεων από αρκετές αγορές του εξωτερικού, οι συνολικές κρατήσεις κυμαίνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2024, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση. Σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία των ακτοπλοϊκών κρατήσεων (του Ιουλίου) έδειξαν συνέχιση της πτωτικής τάσης. Συγκεκριμένα, οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις για τη Σαντορίνη από ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά καταγράφουν μεσοσταθμική πτώση της τάξεως του 4%, σε σχέση με πέρυσι. Για τη Μύκονο οι κρατήσεις του Ιουλίου δείχνουν σταθερή ανοδική πορεία.

Η φετινή κατάσταση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαντορίνης, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το AirBNB. Σύμφωνα με την ΠΟΞ, από την αρχή της χρονιάς υπάρχει μια βαθμιαία επιβράδυνση της ζήτησης, με τη μείωση φέτος να υπολογίζεται ανά περιόδους έως και -20% σε σχέση με το 2024.

Πάντως, ενώ η διεθνής ζήτηση δείχνει να υποχωρεί, το ελληνικό κοινό φαίνεται να δίνει ξανά «ψήφο εμπιστοσύνης» στα δύο νησιά των Κυκλάδων. Τα στοιχεία των ταξιδιωτικών γραφείων δείχνουν αύξηση των κρατήσεων από έλληνες ταξιδιώτες προς τη Σαντορίνη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Μύκονος παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη συνολική κάμψη από το εξωτερικό, παρότι αποτελεί θετική εξέλιξη που οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των δύο νησιών.