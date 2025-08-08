Ενα νέο κεφάλαιο στην πολυεπίπεδη και πολυπρόσωπη έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε να γράφεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις του in.gr για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε το πρώην στέλεχος της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Οσα έφερε στο φως της δημοσιότητας η δημοσιογραφική έρευνα κάθε άλλο παρά απαρατήρητα πέρασαν από το ραντάρ της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το ελληνικό κλιμάκιο των ευρωπαίων εισαγγελέων να επιδεικνύει προς κάθε πλευρά άμεσα αντανακλαστικά στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, με στόχο την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της τόσο σοβαρής αυτής υπόθεσης που ακόμα και μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη συνεχίζει να σηματοδοτεί εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο και να προκαλεί έντονες αναταράξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας

Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστρεψε με βάση τις αποκαλύψεις του in.gr τον προβολέα των ερευνών της στο κομμάτι εκείνο της υπόθεσης που αφορά τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της, με την ίδια να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση υποστηρίζοντας ότι οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί και έχουν εγκριθεί στη δική τους περίπτωση είναι απολύτως νόμιμες.

Ωστοσο, για να μη μείνει καμία σκιά για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης δόθηκε παραγγελία από τους έλληνες εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς για προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του in.gr, σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο οδικός χάρτης της υπόθεσης

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και το σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που επίσης έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και μόλις πριν από λίγες μέρες πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, σε περίπτωση που προκύψουν υπόνοιες για την πιθανή τέλεση αξιόποινης πράξης, τότε, όπως συνήθως συμβαίνει, θα συνταχθεί σχετικό πόρισμα το οποίο ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα – εν προκειμένω η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – προς περαιτέρω έρευνα και συνολική ποινική αξιολόγηση, ενώ αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να διαταχθεί και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Οδός που ακολουθήθηκε πρόσφατα για δύο άλλες υποθέσεις αγροτών με έδρα τη Θεσσαλία.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εάν διαπιστώσει ότι στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης, αφού προηγουμένως ακούσει το ελεγχόμενο ή τα ελεγχόμενα πρόσωπα, ενώ αν δεν προκύψει ένδειξη αξιόποινης πράξης τότε ο φάκελος τίθεται στο αρχείο.

Πέντε δίκες μέσα στο 2025

Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε δικαστικές πηγές, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας έχει ακόμα πολύ δρόμο καθώς στο κάδρο βρίσκονται πολλά πρόσωπα, πολιτικά και μη, που φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις που μένει να διαπιστωθεί αν ήταν νόμιμες και αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους έχουν ήδη προσδιοριστεί πέντε δίκες για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που έχουν ήδη ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι εμπλεκόμενοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.