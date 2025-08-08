O Ιλον Μασκ σχεδιάζει να εισαγάγει διαφημίσεις στις απαντήσεις που δίνει στους χρήστες το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του X. Στόχος είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα έσοδα μετά την αποχώρηση της διευθύνουσας συμβούλου Λίντα Γιακαρίνο. Κατά τη διάρκεια ζωντανής συζήτησης με διαφημιστές που μεταδόθηκε στο X, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι η εταιρεία του θα επιτρέψει στους διαφημιστές να πληρώνουν για να εμφανίζεται περιεχόμενό τους σε απαντήσεις του Grok, του chatbot ΑΙ της πλατφόρμας. Το Grok αναπτύχθηκε από τη startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ η οποία απορρόφησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X τον Μάρτιο με αποτιμώμενη αξία 45 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μέχρι στιγμής, η εστίασή μας ήταν απλώς στο να κάνουμε το Grok την πιο έξυπνη και με τη μεγαλύτερη ακρίβεια Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, θα στρέψουμε την προσοχή μας στο πώς πληρώνουμε για αυτές τις ακριβές GPU», δήλωσε ο Μασκ, αναφερόμενος στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών, τα ακριβά μικροτσίπ που απαιτούνται για την τροφοδοσία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

«Εάν ένας χρήστης προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα (ρωτώντας το Grok), τότε η διαφήμιση που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη λύση θα ήταν ιδανική σε εκείνο το σημείο», πρόσθεσε, χωρίς να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.