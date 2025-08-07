Στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μέσω εκτενούς άρθρου του χθες το Politico αναφέρθηκε αναλυτικά και σε βάθος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ήδη από τον τίτλο του άρθρου πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπλοκάρει την έρευνα σε βάρος υπουργών για μαζική απάτη με τα κονδύλια της ΕΕ στον αγροτικό τομέα. «Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να αποτρέψει πλήρους κλίμακας έρευνα σε βάρος υπουργών που είναι ύποπτοι για παρατυπίες», υποστήριξε το Politico, αναφέροντας επιπλέον πως «υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης είναι ύποπτοι για συνέργεια σε μια μαζική απάτη γεωργικών ενισχύσεων με στόχο την εξαπάτηση της ΕΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

«Μπλοκάρει την έρευνα κατά υπουργών»

Περιγράφοντας μεθοδεύσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται το «μπλοκάρισμα της έρευνας σε βάρος υπουργών», το άρθρο αναφέρει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ και σε ένα νομικό παράδοξο που επιτρέπει μόνο στο ελληνικό Κοινοβούλιο να διώκει υπουργούς έχει επιλέξει να μην ερευνήσει τα δικά της στελέχη». Υπό τον γενικό τίτλο «μπλοκάρει την έρευνα κατά υπουργών» και φωτογραφία του ίδιου του Πρωθυπουργού, το Politico κάνει λόγο συγκεκριμένα για τον φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ο οποίος περιγράφει μια «εγκληματική οργάνωση» αποτελούμενη από αξιωματούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με άτομα και βουλευτές που έλαβαν παράνομα γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ, σύμφωνα πάντα με αξιωματούχους που τον έχουν δει. Το χειρότερο όλων, σημειώνεται στο τέλος, όπου το Politico επαναλαμβάνει μια αναφορά της EPPO στον φάκελο, σύμφωνα με την οποία «η ίδια ομάδα υπόπτων θα μπορούσε ενδεχομένως να επιδιώξει να συνεχίσει ανεμπόδιστα τις δραστηριότητές της». Στη λίστα, δε, με τα πολύ αρνητικά θα συμπεριλάμβανα και το σημείο εκείνο που το άρθρο λέει ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει μόνο μετά την έκρηξη του σκανδάλου».

Τραμπ κατά των Δημοκρατικών

Μετά το «καψώνι» των Δημοκρατικών στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της αναβολής της επικύρωσης του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Αθήνα λαμβάνει διαβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον πως πρόκειται για ζήτημα διαδικαστικό και πως η Κίμπερλι θα λάβει το «πράσινο» φως για τη νέα της αποστολή, όταν με το καλό εγκριθούν και οι υπόλοιποι 129 διορισμοί, τους οποίους οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ φρόντισαν να κρατήσουν σε εκκρεμότητα. Μέσω της προσφιλούς του πλατφόρμας, το “Truth Social”, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση χθες για το «πάγωμα» του διορισμού των εν λόγω αξιωματούχων – μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – κατά των Δημοκρατικών, χρακτηρίζοντάς τους «εκβιαστές». Πίσω από την κίνησή τους, όπως έγραψε, βλέπει επιδίωξη εκβιαστικής έγκρισης κονδυλίων 2 δισ. δολαρίων ενώ στοχοποίησε και τον αρχηγό των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ ο οποίος, ενόψει της επικύρωσης των διορισμών, είχε δηλώσει πως οι νομοθέτες «δεν έχουν δει ποτέ τόσο ελαττωματικούς υποψηφίους, τόσο συμβιβασμένους, τόσο ακατάλληλους όσο τώρα». Για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο ο Τραμπ, τονίζοντας πως «ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ δεν έχει υπάρξει τέτοια καθυστέρηση». Παρά την οργή του αμερικανού προέδρου, ωστόσο, η ελληνική πλευρά ακούω πως είναι καθησυχασμένη πως η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα είναι μόνο ζήτημα χρόνου.

«Μπιφ» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά

Εκμεταλλευόμενη τις διαφορετικές διατυπώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ επί του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και το αν παράγει ή δεν παράγει έννομα αποτελέσματα (δεν παράγει είναι η σωστή απάντηση), η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τη νέα «επικίνδυνη» όπως τη χαρακτήρισε αποστροφή του «πράσινου» ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη – ο οποίος δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό παράγει αποτελέσματα συγκεκριμένα τα οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία αλλά όχι έννομα – εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διακήρυξε πως «με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε». Στην ανακοίνωση της ΝΔ γινόταν αναφορά και στις προηγούμενες δηλώσεις στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη επί του θέματος (Απατζίδη, Τσουκαλά), με τη ΝΔ να καλεί το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Σε «πανικό» και «πολιτική απελπισία» απέδωσε το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι η ΝΔ αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή της όσον αφορά την περίπτωση Μανιάτη σε «παράθυρο υιοθέτησης μιας αντεθνικής στάσης». Απαντώντας η Χαριλάου Τρικούπη, όχι μόνο υπερασπίστηκε το στέλεχός της αλλά υπερτόνισε και το γεγονός ότι αγνοήθηκε παντελώς πως ο Γιάννης Μανιάτης δύο φορές στη συγκεκριμένη συνέντευξη επεσήμανε πως ένα παράνομο μνημόνιο παράγει μόνο παράνομα αποτελέσματα. Ατέρμονο το «μπιφ» για τα εθνικά, και πάντα «πιασάρικο», θα πω εγώ.