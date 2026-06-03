Πριν λίγες ημέρες ο Ξαβιέ Σαρντόν, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Citroën που έχει βάλει στοίχημα να «γκαζώσει» τη φίρμα με σύμμαχο τα μικρά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τάραξε τα νερά με την πρόθεση της Γαλλικής φίρμας να επαναφέρει στο προσκήνιο και στους δρόμους το θρυλικό 2CV.

«Το νέο μοντέλο θα έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό με το 2CV στα τέλη της δεκαετίας του 1940, με στόχο η εταιρεία να επιστρέψει την “αγοραστική δύναμη” στους Ευρωπαίους οδηγούς.» ανέφερε Ξαβιέ Σαρντόν, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Citroën που βλέπει την κότα με το χρυσό αβγό μπροστά του.

Το μεγαλεπήβολο πλάνο της φίρμας είναι η δημόσια πρεμιέρα του να συμβεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, πιθανότατα με τη μορφή πρωτοτύπου, ενώ η παραγωγή τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2028.

Αυτό είναι το ένα νέο, το άλλο θα είναι πιθανόν η προσιτή τιμή του. Σύμφωνα με το InsideEVs, το νέο ηλεκτρικό 2CV, αναμένεται να ξεκινά περίπου από τις 15.000 ευρώ, κάτι που θα το τοποθετήσει ακόμη πιο κάτω τιμολογιακά από το ομόσταβλο Citroën e-C3, το οποίο ξεκινά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κοντά στις 20.000 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Renault JP4x4 Concept , που πατάει στο Renault 4, ένα μοντέρνο beach car ελεύθερου χρόνου με περιπετειώδη χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση, χάρη στις διαμπερείς πόρτες και την ανοιχτή οροφή.

Η έναρξη της παραγωγής του νέου 2CV τοποθετείται χρονικά εντός του 2028. Οι Γάλλοι θέλουν να το προσφέρουν σε χαμηλή τιμή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ.