Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας έκανε γνωστή τη λίστα των 21 παικτών που επέλεξε ο Θοδωρής Βλάχος για το αρχικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, ενόψει της τελικής φάσης του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου.

Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με το τεχνικό επιτελείο να ξεκινά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής για την τελική αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Σημαντικό στοιχείο των κλήσεων αποτελεί η απουσία του αρχηγού στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιανουαρίου, Ντίνου Γενηδουνιά, όπως και του Νίκου Παπανικολάου, ενώ στη λίστα επιστρέφει ο Γιάννης Αλαφραγκής.

Παράλληλα, αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα, με τους Χρήστο Λασκαρίδη, Νίκο Μητράκη, Ανδρέα Μπιτσάκο και Απόστολο Γεωργαρά να βρίσκονται μεταξύ των επιλογών, με τον τελευταίο να αγωνίζεται και να σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ομάδα του USC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 14 από τους 21 αθλητές είχαν συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στη Σιγκαπούρη, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια του κορμού της ομάδας.