Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας έκανε γνωστή τη λίστα των 21 παικτών που επέλεξε ο Θοδωρής Βλάχος για το αρχικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, ενόψει της τελικής φάσης του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου.

Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με το τεχνικό επιτελείο να ξεκινά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής για την τελική αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Σημαντικό στοιχείο των κλήσεων αποτελεί η απουσία του αρχηγού στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιανουαρίου, Ντίνου Γενηδουνιά, όπως και του Νίκου Παπανικολάου, ενώ στη λίστα επιστρέφει ο Γιάννης Αλαφραγκής.

Παράλληλα, αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα, με τους Χρήστο Λασκαρίδη, Νίκο Μητράκη, Ανδρέα Μπιτσάκο και Απόστολο Γεωργαρά να βρίσκονται μεταξύ των επιλογών, με τον τελευταίο να αγωνίζεται και να σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ομάδα του USC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 14 από τους 21 αθλητές είχαν συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στη Σιγκαπούρη, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια του κορμού της ομάδας.

Ακολουθούν οι 21 που επιλέχθηκαν

  • Νικόλαος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης)
  • Χρήστος Λασκαρίδης (Απόλλων Σμύρνης)
  • Νίκος Μητράκης (Απόλλων Σμύρνης)
  • Μάνος Ανδρεάδης (ΝΟ Βουλιαγμένης)
  • Νίκος Καστρινάκης (ΝΟ Βουλιαγμένης)
  • Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης)
  • Γιάννης Αλαφραγκής (Ολυμπιακός)
  • Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)
  • Μάνος Ζερδεβάς (Ολυμπιακός)
  • Κωνσταντίνος Κακαρής (Ολυμπιακός)
  • Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)
  • Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)
  • Βαγγέλης Πούρος (Ολυμπιακός)
  • Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)
  • Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)
  • Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)
  • Άρης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)
  • Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος)
  • Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος)
  • Απόστολος Γεωργαράς (USC)
  • Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

