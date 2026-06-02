Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» μετά την κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024, γυρνάει εκεί που έγραψε ιστορία.

Οι «ερυθρόλευκοι» προανήγγειλαν τη συμφωνία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη φανέλα με το χαρακτηριστικό Νο7 και το μήνυμα «He’s back home», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την επιστροφή του αρχηγού στο μεγάλο λιμάνι.

Oλοκλήρωσε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, και πλέον ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με την ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία.

Yπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής του Ολυμπιακού, κατακτώντας τίτλους και οδηγώντας την ομάδα μέχρι την κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2024.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, διατήρησε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν με 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές με την Αλ Καλίτζ.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή και πλέον όλα δείχνουν πως ο ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές του συλλόγου επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, έτοιμος να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ερυθρόλευκης ιστορίας.