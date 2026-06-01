Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί.

Ανάμεσα στους συλλόγους που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην διεθνή αμυντικό ήταν και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ

“Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Μάριο Οικονόμου. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Μάριε”.