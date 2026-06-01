Η Παραγουάη επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετά το 2010, όταν είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, με τον Γκουστάβο Αλφάρο να ανακοινώνει την τελική 26άδα.

Η «αλμπιρόχα» εξασφάλισε την πρόκρισή της τερματίζοντας στην 6η θέση των προκριματικών της Νότιας Αμερικής, παίρνοντας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ, όπου θα συμμετάσχει σε όμιλο μαζί με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Τουρκία.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Γκατίτο Φερνάντες (Σέρο Πορτένιο), Ορλάντο Γκιλ (Σαν Λορένσο), Γκαστόν Ολβέιρα (Ολίμπια)

Αμυντικοί: Χουάν Κάσερες (Ντιναμό Μόσχας), Γκουστάβο Γκόμες (Παλμέιρας), Γκουστάβο Βελάσκες (Σέρο Πορτένιο), Φαμπιάν Μπαλμπουένα (Γκρέμιο), Χούνιορ Αλόνσο (Ατλέτικο Μινέιρο), Ομάρ Αλντερέτε (Σάντερλαντ), Χοσέ Κανάλε (Λανούς), Αλεξάντρο Μαϊδάνα (Ταγέρες)

Μέσοι: Νταμιάν Μπομπαντίγια (Σάο Πάουλο), Αντρές Κούμπας (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Ντιέγο Γκόμες (Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον), Ματίας Γκαλάρσα (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Αλεχάντρο “Κάκου” Ρομέρο Γκαμάρα (Αλ Αΐν), Μπράιαν Οχέδα (Ορλάντο Σίτι), Μαουρίσιο Μαγκαλιάες (Παλμέιρας)

Επιθετικοί: Άλεξ Άρσε (Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια), Μιγκέλ Αλμιρόν (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Ισίδρο Πίτα (Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο), Ραμόν Σόσα (Παλμέιρας), Γκαμπριέλ Άβαλος (Ιντεπεντιέντε), Αντόνιο Σαναμπρία (Κρεμονέζε), Χούλιο Ενσίσο (Στρασμπούρ), Γκουστάβο Καμπαγιέρο (Πόρτσμουθ)