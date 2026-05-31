Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι οι μοναδικοί προπονητές που έχουν οδηγήσει τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της EuroLeague.

Ο Λιθουανός τεχνικός εξακολουθεί να βρίσκεται στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, με τον υποψήφιο πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, να αποκαλύπτει μια συμβουλή που είχε δώσει στο παρελθόν ο Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με τον Γιλντιρίμ, ο Σέρβος προπονητής είχε εκφράσει την επιθυμία να δει κάποια στιγμή τον Γιασικεβίτσιους να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, θεωρώντας τον ιδανικό για να συνεχίσει το έργο του. Χρόνια αργότερα, η επιθυμία αυτή έγινε πραγματικότητα, με τον Σάρας να καθοδηγεί πλέον τη Φενέρμπαχτσε από την άκρη του πάγκου.

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα ‘μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε’. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.