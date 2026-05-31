Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι οι μοναδικοί προπονητές που έχουν οδηγήσει τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της EuroLeague.

Ο Λιθουανός τεχνικός εξακολουθεί να βρίσκεται στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, με τον υποψήφιο πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, να αποκαλύπτει μια συμβουλή που είχε δώσει στο παρελθόν ο Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με τον Γιλντιρίμ, ο Σέρβος προπονητής είχε εκφράσει την επιθυμία να δει κάποια στιγμή τον Γιασικεβίτσιους να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, θεωρώντας τον ιδανικό για να συνεχίσει το έργο του. Χρόνια αργότερα, η επιθυμία αυτή έγινε πραγματικότητα, με τον Σάρας να καθοδηγεί πλέον τη Φενέρμπαχτσε από την άκρη του πάγκου.

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα ‘μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε’. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.

Ένα χρόνο γίνεστε, δύο χρόνια όχι, μετά πάλι γίνεστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είστε στο Final Four. Η Φενέρμπαχτσε πρέπει να είναι πάντα εκεί».

