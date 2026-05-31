Η τεχνολογία επιστρατεύεται στο Μουντιάλ καθώς οι διοργανωτές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ειδικά drones ως «πρώτους ανταποκριτές» σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μέσα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα μπορούν να μεταφέρουν κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, όπως απινιδωτές, συσκευές έγχυσης αδρεναλίνης (EpiPens), φαρμακεία πρώτων βοηθειών και ασυρμάτους επικοινωνίας.

Στόχος του μέτρου είναι η ταχύτερη παροχή βοήθειας σε φιλάθλους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, ειδικά σε σημεία των κερκίδων όπου η πρόσβαση των διασωστών μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση ανάγκης

Τα drones θα έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνονται με ακρίβεια στο σημείο όπου απαιτείται βοήθεια, παραδίδοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Παράλληλα, θα μεταφέρουν συσκευές επικοινωνίας, ώστε όσοι βρίσκονται κοντά στο άτομο που χρειάζεται βοήθεια να μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες σε πραγματικό χρόνο από εξειδικευμένους διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους λύσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις έχουν διακοπεί λόγω ιατρικών περιστατικών στις εξέδρες.

Μέτρα και κατά των ανεπιθύμητων drones

Την υλοποίηση του συστήματος θα αναλάβει η Motorola Solutions, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα drones τύπου «Guardian», ικανά να μεταφέρουν φορτίο περίπου 4,5 κιλών.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την SkySafe, θα εφαρμοστούν μέτρα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένα drones γύρω από τα γήπεδα και τα προπονητικά κέντρα.

Μεταξύ των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται η παρεμβολή σήματος, η παραπλάνηση GPS και ειδικά δίχτυα που μπορούν να εξουδετερώσουν εχθρικά ή ανεπιθύμητα drones, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.