Η EuroLeague προχώρησε σε ανάρτηση στα social media με την οποία αποθέωσε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στις δύο πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές κατακτήσεις της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία συνεχίζει να τιμά τον Ολυμπιακό για τον πρόσφατο θρίαμβό του στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στο T-Center.

Η ιστορία των δύο τελευταίων τίτλων των «ερυθρόλευκων» συνδέεται έντονα, καθώς και το 2013 η ομάδα είχε επικρατήσει της Ρεάλ στον τελικό, κατακτώντας τότε το τρόπαιο της EuroLeague.

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο επιτυχίες είναι η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος υπήρξε μέλος και της ομάδας του 2013 και αποτελεί μέχρι σήμερα τον αρχηγό του συλλόγου, λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στις δύο χρυσές εποχές του Ολυμπιακού.