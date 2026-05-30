Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέντι Οσμάν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 102-94 στο «Παλατάκι», έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, επιβάλλοντας ρυθμό και εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά των «πράσινων». Ο ΠΑΟΚ πήρε διαφορά από νωρίς (15-8), έφτασε μέχρι το +12 (27-15) και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-17.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, κυρίως με την είσοδο του Μήτογλου, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά (32-28 στο 14’) και μένοντας κοντά στο σκορ. Παρότι ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τον έλεγχο χάρη στα ριμπάουντ και τους πόντους στο transition, οι «πράσινοι» έβρισκαν λύσεις με Γκραντ και Λεσόρ. Το ημίχρονο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ μπροστά 47-44.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος. Με δύο σερί τρίποντα του Ναν και καλάθι-φάουλ του Λεσόρ πέρασε μπροστά μετά από αρκετή ώρα (51-53), ενώ λίγο αργότερα ο Οσμάν με εύστοχο σουτ τριών πόντων έγραψε το 51-56 (+5).

Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα και πήρε ξανά το προβάδισμα (61-58), όμως στο φινάλε της τρίτης περιόδου ο Οσμάν ανέλαβε δράση και με συνεχόμενους πόντους έδωσε στον Παναθηναϊκό προβάδισμα 72-67 στο 30’.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο, βρήκαν σημαντικά καλάθια από Σορτς και Γκραντ και έφτασαν στη νίκη με 102-94, «κλειδώνοντας» την πρόκριση στους τελικούς.

Δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 20 (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ταϊρί 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 λάθος, 1 κλέψιμο), Περσίδης 7 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 14 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 10 (3 ριμπάουντ), Κόνιαρης 2 (0/3 τρίποντα), Ομορούγι 19 (8/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Ιατρίδης, Φίλλιος, Ντιμσά 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Οσμάν 29 (4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 15 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 μπλοκ), Ναν 8 (1/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Σορτς 14 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).