Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας πως οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα και βελτιώθηκαν σημαντικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.

«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο μέρος σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε τον χαρακρήτα μας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Πάιξαμε τέλειο μπάσκετ σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικους του πρωταθλήματος»!

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που επέδειξε το «τριφύλλι» μετά την ανάπαυλα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του είναι πλέον έτοιμη να στρέψει την προσοχή της στη μάχη του τίτλου.

Πλέον, οι «πράσινοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Ολυμπιακός – ΑΕΚ, με στόχο να ολοκληρώσει τη σεζόν κατακτώντας ακόμη ένα πρωτάθλημα.