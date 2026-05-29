Το τριήμερο που αρχίζει από αύριο -σήμερα για αρκετούς- είναι ξεκούρασης και αναψυχής. Για τον Άρη, ωστόσο, θα είναι ένα τριήμερο που θα τον βρει σε αναμμένα κάρβουνα για το θέμα του προπονητή.

Ένα μέτωπο που φαινομενικά… σέρνεται, αλλά για τον Άρη προχωράει όπως ακριβώς χρειάζεται. Και ο λόγος είναι ότι όσο δεν τελειώνει αρνητικά, τόσο παραμένει… ζωντανό και βλέπει καθημερινά τις πιθανότητες έλευσης του Βασίλη Σπανούλη να αυξάνονται.

Για αυτό άλλωστε και η αισιοδοξία ότι στο τέλος θα υπάρχει happy end… Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνουν όλα τα παραπάνω ότι ο Έλληνας τεχνικός θα περάσει δεδομένα τις πόρτες του Παλέ. Οι πιθανότητες, ωστόσο, για να γίνει αυτό έχουν αυξηθεί σημαντικά και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φανεί εάν θα βγει… κίτρινος καπνός από την «καμινάδα» του Παλέ Ντε Σπορ.

Το ενθαρρυντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι Άρης και Σπανούλης έχει… ξεφύγει τα τελευταία 24ωρα από την απλή προοπτική συνεργασίας και έχουν προχωρήσει σε λεπτομέρειες που αφορούν αυτόν τον πιθανό… γάμο. Δείγμα του ότι ο Σπανούλης εξετάζει πολύ σοβαρά το πρότζεκτ που λέγεται Άρης και σε πρώτη φάση έχει πειστεί από όσα άκουσε από τους ανθρώπους της ομάδας είτε από εκείνους που βρίσκονται στο περιβάλλον της. Για αυτό και πήγες από την Σερβία σημειώνουν ότι η επιλογή του Ερυθρού Αστέρα εξασθενεί σταδιακά έναντι εκείνης του Άρη.

Στο σημείο που έχουν φτάσει οι συζητήσεις, από μέρα σε μέρα αναμένονται οριστικές εξελίξεις και πιθανότατα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να υπάρξει οριστική εξέλιξη. Άλλωστε και στον Αρη θέλουν ιδανικά μέχρι τα τέλης της άλλης εβδομάδας να έχουν ανακοινώσει προπονητή, ελπίζοντας ότι αυτός θα είναι ο Σπανούλης.