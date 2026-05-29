Μια άγνωστη και βαθιά προσωπική πλευρά της ζωής του αποκαλύπτει ο Ρομπέν Λε Νορμάν μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Από φόβο μην απογοητεύσω», η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο 29χρονος αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης μιλά ανοιχτά για τις ψυχολογικές δυσκολίες που βίωσε από παιδί, με πιο οδυνηρή στιγμή την απώλεια της μικρής του αδελφής μπροστά στα μάτια του.

Το τραγικό δυστήχημα με την αδερφή του

Η Λου ήταν μόλις πέντε ετών όταν σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στο σπίτι της οικογένειας. Ένας ανεμιστήρας έπεσε πάνω της και υπέστη ηλεκτροπληξία από τα καλώδια της συσκευής. Ο νεαρός τότε Ρομπέν προσπάθησε αμέσως να τη βοηθήσει, όμως όταν επιχείρησε να απομακρύνει τον ανεμιστήρα, χτυπήθηκε και ο ίδιος από το ρεύμα.

Τελικά σώθηκε χάρη στα αθλητικά παπούτσια που φορούσε εκείνη τη στιγμή, καθώς λειτούργησαν ως μονωτικό υλικό και απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Το περιστατικό αυτό τον σημάδεψε βαθιά, επηρεάζοντας για χρόνια την καθημερινότητά του και τους φόβους που κουβαλούσε.