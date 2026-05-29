Στην κορυφή της μεταγραφικής ατζέντας του Παναθηναϊκού βρίσκεται η απόκτηση τερματοφύλακα, καθώς στο «τριφύλλι» θεωρούν πως η συγκεκριμένη θέση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά που θέλουν να διαθέτει ο νέος γκολκίπερ. Δεν αναζητούν απλώς έναν τερματοφύλακα με καλά αντανακλαστικά, αλλά έναν παίκτη που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου παιχνιδιού.

Ύψος, άνεση με τη μπάλα στα πόδια, συμμετοχή στο build up και καλή επικοινωνία με την αμυντική γραμμή είναι στοιχεία που βρίσκονται στη λίστα των κριτηρίων.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θέλει ο τερματοφύλακας της ομάδας του να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, να δίνει λύσεις στην πρώτη πάσα και να βοηθά στη συνολική λειτουργία της άμυνας.

Γι’ αυτό και η επιλογή που θα γίνει δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή μεταγραφή, αλλά ως κομμάτι του νέου αγωνιστικού πλάνου που επιχειρείται να χτιστεί.

Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έχει πάρει πάνω του το θέμα, συμμετέχοντας στην αξιολόγηση των υποψηφίων και στις πρώτες επαφές με περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει.

Η εμπειρία του στη συγκεκριμένη θέση, καθώς υπήρξε και ο ίδιος τερματοφύλακας σε υψηλό επίπεδο, δίνει επιπλέον βάρος στη δική του άποψη.

Στον Παναθηναϊκό θέλουν να κινηθούν γρήγορα, ώστε ο νέος γκολκίπερ να ενταχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γκρουπ.

Ιδανικά, στόχος είναι να βρίσκεται στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από τις 22 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

Η παρουσία του από την πρώτη μέρα θα βοηθήσει σημαντικά στην προσαρμογή του και στην κατανόηση των απαιτήσεων του νέου τεχνικού επιτελείου.

Γι’ αυτό και οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν το θέμα χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, γνωρίζοντας πως ο νέος «άσος» θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της επόμενης ημέρας.