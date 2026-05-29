Οι νέοι κανονισμοί που εισάγονται
- Γρήγορες αλλαγές: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
- Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο.
- Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα λακτίσματα: Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες.
- Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίδεται κόρνερ.
- Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει.
- Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.
Η ενίσχυση του πρωτοκόλλου του VAR
Σε τρεις τροποποιήσεις θα προχωρήσει το πρωτόκολλο του VAR ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς πλέον έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις:
- Αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη.
- Λάθος ταυτοποίηση, όταν δίνεται κίτρινη κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή.
- Να επανεξετάσουν λανθασμένο καταλογισμό κόρνερ, υπό την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στην επανέναρξη.