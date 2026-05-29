Ο ελληνικός και συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός φαίνεται να μην επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα αεροπορικών καυσίμων, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, στα Χανιά.

«Πρέπει να σας πω ότι ο ελληνικός τουρισμός και συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός επιδεικνύουν μία αξιοσημείωτη αντοχή. Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν φαίνονται να επηρεάζουν τον φετινό τουρισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη», επεσήμανε ο κ. Τζιτζικώστας και συνέχισε:

«Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι παρουσιάζεται ήδη και στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη αύξηση σε σχέση με τις περσινές αφίξεις. Σας θυμίζω ότι πέρσι η Ευρώπη υποδέχτηκε 580 εκατομμύρια τουρίστες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά 3 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το γεγονός πως ο τουρισμός επιδεικνύει αυτή την ανθεκτικότητα είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία συνολικά της Ευρώπης και ασφαλώς της Ελλάδας».

Ο κ. Τζιτζικώστας επικαλέστηκε τη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου το θέμα του τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, και πρόσθεσε:

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους υπουργούς Τουρισμού και των 27 κρατών-μελών. Παρακολουθούμε την κατάσταση και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα παρέμβουμε όπου και εφόσον χρειαστεί».

«Εργαζόμαστε εντατικά και μεθοδικά και σύντομα θα παρουσιάσουμε την πρώτη στην ιστορία Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του προ διμήνου, όταν «αρμόδιοι προειδοποιούσαν ότι η Ευρώπη θα ξεμείνει από καύσιμα μετά από έξι εβδομάδες» και συνέχισε:

«Όταν εκείνες τις μέρες προσπαθούσα να παρουσιάσω την πραγματική εικόνα, όχι να εφησυχάσω. Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης αεροπορικών καυσίμων. Και θα πρέπει όσοι αρμόδιοι επιθυμούν να εκφράζονται για το θέμα, να το κάνουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να δημιουργούν πανικό και να βαθαίνουν ή να φέρνουν ακόμη πιο κοντά μία τέτοια κρίση.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στο συγκεκριμένο ζήτημα και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όποτε χρειαστεί, εάν χρειαστεί».

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ», με νέες και πιο σύνθετες προκλήσεις, γεωπολιτικές, ενεργειακές, οικονομικές, «η γεωγραφία επιστρέφει στο επίκεντρο» και η Ελλάδα, «ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων», ως «πύλη, κόμβος και γέφυρα για το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα». Πρόσθεσε ότι, σε αυτήν τη νέα γεωγραφία, «ο ρόλος της Κρήτης γίνεται ακόμα πιο στρατηγικός, καθώς βρίσκεται στο σημείο στο οποίο συναντώνται θαλάσσιες οδοί, ενεργειακές διαδρομές, εμπορικές ροές και δίκτυα συνδεσιμότητας» και υπογράμμισε ότι η Κρήτη βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης.

«Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ακριβώς αυτόν τον ρόλο, όχι μόνο προς όφελος της Ελλάδας, αλλά συνολικά της Ευρώπης. Να επενδύσουμε, να χτίσουμε, να εξελίξουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. ‘Αλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτει την Κρήτη ως εθνική προτεραιότητα και το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Ο κ. Τζιτζικώστας επεσήμανε ακόμη ότι «η Κρήτη μπορεί να γίνει ευρωπαϊκό πρότυπο και στον τουρισμό», καθώς «διαθέτει όλα τα στοιχεία: φύση, πολιτισμό, γαστρονομία, ιστορία και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους και όραμα». Υπενθύμισε , ότι ο τουρισμός, ως παραγωγική δραστηριότητα, αποτελεί περίπου το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας και ότι η Κρήτη εδώ και δεκαετίες είναι «η ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού. Αναφέρθηκε στους τομείς του χαρτοφυλακίου του και στα έργα που πραγματοποιούνται στην Κρήτη, με ευρωπαϊκή στήριξη, και αναβαθμίζουν το νησί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), έργο που, όπως ανέφερε, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 135 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντάς το έργο ασφάλειας, ανάπτυξης και συνοχής που «ενώνει ανθρώπους, περιοχές και οικονομίες».

Εκτενή αναφορά έκανε και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα, σημειώνοντας ότι θα δημιουργήσει νέες αεροπορικές συνδέσεις, νέες τουριστικές ροές και νέες αγορές. Όπως είπε, το έργο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δανειοδότηση ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ενεργειακές και λιμενικές υποδομές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι το νησί συμμετέχει ήδη σε έργα συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ μέσω του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού CEF, που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, τις νέες μορφές θαλάσσιων μεταφορών και την ηλεκτροδότηση του λιμανιού του Ηρακλείου.

«Η Ελλάδα ελέγχει σήμερα πάνω από το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ναυτιλιακής χωρητικότητας. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να διαθέτει τέτοια ναυτική ισχύ. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Και οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το ενισχύσουμε», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον «Μεγάλο Θαλάσσιο Διασυνδετήρα», δηλαδή τη σύνδεση Κύπρου – Κρήτης, χαρακτηρίζοντάς το «έργο στρατηγικής ενεργειακής σημασίας» για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τόνισε, ότι το έργο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους που ξεπερνούν τα 658 εκατ. ευρώ και συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. «Ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει άμεσα», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Η στρατηγική θέση της Ελλάδας αποκτά σήμερα μία ακόμη διάσταση, τη διάσταση της άμυνας και της ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, που πλέον αποτελεί, ευτυχώς, αν και με καθυστέρηση, προτεραιότητα της Ευρώπης», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την αξιοποίηση από την Ελλάδα των σχετικών κονδυλίων για τη στρατιωτική κινητικότητα, που θα ξεπεράσουν τα επόμενα χρόνια τα εκατό δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στον νέο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα, που, όπως είπε, ξεκινά και θα συνδέσει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, έργο που – όπως είπε – υπήρξε «κορυφαία προτεραιότητα» από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα «μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης», με την Κρήτη να αποκτά κρίσιμο ρόλο ως σημείο συνάντησης ενεργειακών διαδρομών, θαλάσσιων οδών και διεθνών εμπορικών ροών.

«Η Κρήτη δεν είναι περιφέρεια της Ευρώπης. Η Κρήτη είναι το κέντρο της Μεσογείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε: «Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν είναι απλώς χρηματοδότης. Είναι εταίρος, είναι σύμμαχος. Η συνδεσιμότητα για μας δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό. Είναι επιλογή. Είναι όραμα».