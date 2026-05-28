Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ετοιμότητα ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, με το Game 1 της σειράς να διεξάγεται σήμερα (28/5) στις 18:00.

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς, σε μια απαιτητική σειρά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των οκτώ ξένων του «τριφυλλιού», αντικαθιστώντας τον Κένεθ Φαρίντ με τον Τζέντι Οσμάν, αξιοποιώντας το σχετικό δικαίωμα που είχε στη διάθεσή του.

Ο Φαρίντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων για τη συγκεκριμένη σειρά.

Έτσι, απέναντι στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με περιορισμένες επιλογές στη θέση του «καθαρόαιμου» σέντερ, έχοντας ως βασική λύση τον Ματίας Λεσόρ.

Να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός διατηρεί ακόμη ένα δικαίωμα αλλαγής στην οκτάδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, σε περίπτωση που προκριθεί από τη σειρά με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για τους ημιτελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ