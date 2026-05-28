Προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της Βραζιλίας μετά το απρόοπτο με τον Νεϊμάρ στην πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Ο αρχηγός της «Σελεσάο» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια του προγράμματος προετοιμασίας στην Τερεσόπολις και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προπόνηση, αποχωρώντας πριν από το τέλος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βραζιλιάνικα Μέσα, ο 34χρονος επιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα σε ιατρικό κέντρο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ώστε να υποβληθεί σε αναλυτικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar was not able to train on Brazil’s first day of training prior to the World Cup. · Neymar apparently had pain in his calf when trying to train, so he had to stop. · He spent the day at a clinic in Rio de Janeiro, where he got multiple tests done. ·… pic.twitter.com/yDcKpjTpjG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

Η Σάντος είχε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες πως ο Νεϊμάρ αντιμετώπιζε ένα ελαφρύ πρήξιμο στο πόδι, κάτι που τον είχε αφήσει εκτός και από τα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.

Παρ’ όλα αυτά, η χρονική στιγμή του νέου τραυματισμού προκαλεί έντονη ανησυχία στον Κάρλο Αντσελότι και στους ανθρώπους της εθνικής Βραζιλίας.

Το ιατρικό επιτελείο της «Σελεσάο» αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με στόχο να ξεκαθαρίσει σύντομα αν ο Νεϊμάρ θα είναι απόλυτα έτοιμος για την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στο Μαρόκο στο Μουντιάλ.